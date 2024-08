Sommerfest, queere Comedy, Indie-Party: So verbringt Ihr einen schönen Samstag in Leipzig

Plagwitz - Wer sich am Wochenende ein feines Essen zaubern möchte, braucht vorab die nötigen Zutaten. Die sammelt man sich möglichst regional sowie saisonal und in guter Qualität auf dem Markt zusammen. Am Samstag findet beispielsweise wie jede Woche von 9 bis 14 Uhr der Samstagsmarkt in den Leipziger Markthallen statt. Dort könnt Ihr Obst und Gemüse, Brot, Fleisch und Milchprodukte aus der Region shoppen und Euch auch von einigen Delikatessen inspirieren lassen.

Südvorstadt - Wenn es lange hell und warm ist, zieht es die Leipziger auch zum Filme-Gucken nach draußen in die Sommerkinos. Um 21 Uhr flackert beispielsweise "Zwei zu eins" mit Leipzigs Hollywood-Darstellerin Sandra Hüller (46) über die Leinwand der Filmnächte im Scheibenholz. Darin geht es um drei Freunde, die 1990 einen Vorrat an DDR-Mark entdecken und versuchen, ihn in D-Mark umzutauschen. Tickets gibt es ab elf Euro hier .

Connewitz/Zentrum - An einem guten Samstag darf ein bisschen Party nicht fehlen: In Ilses Erika kommen ab 22 Uhr bei der "Take Me Out"-Party Fans von Indie-Musik auf ihre Kosten. Ab 23 Uhr werden hier die größten Hits der Arctic Monkeys, The Kooks, Kraftklub oder Leoniden gespielt. Tickets gibt es in der Abendkasse. Etwas dunkelromantischer geht es bei der "Night of the Bats" im Darkflower zu. Ab 22 Uhr könnt Ihr dort für sieben Euro an der Abendkasse zu Genres wie Gothic Rock, Dark Wave und Post-Punk durch die Nacht schweben.

Viel Spaß!