Sonntags-Action in Leipzig: Von Flohmarkt über Messe bis hin zu Jubiläums-Party ist alles möglich

Leipzig - Obwohl der heutige Sonntag in Leipzig eher regnerisch und ungemütlich daherkommt, heißt das noch lange nicht, dass man sich zu Hause langweilen muss. Hier gibt's einige Event-Tipps:

Im Bonvenon Raum des Grassi Museums steht am Sonntag alles im Zeichen der coolsten Spiele: Die Besucher dürfen sich auf mehrere Leipziger Entwickler freuen, die ihre neuesten Games im Gepäck haben und diese der Allgemeinheit präsentieren wollen. Von klassischen Brettspielen bis hin zu Bewegungs-Games ist alles dabei. Auch Führungen werden angeboten.

Wer noch auf der Suche nach Winterklamotten für die Kinder ist, könnte auf dem Hosenscheißer-Flohmarkt im agra Messepark fündig werden. In der Halle sind am Sonntag zahlreiche Stände mit Teenager-, Kinder- und Babykleidung aufgebaut, welche man für kleines Geld erwerben kann. Auch Spielzeug, Kinderwägen oder Fahrräder findet man hier oftmals.

Wenn es draußen immer kälter und regnerischer wird, gibt es kaum etwas Besseres, als sich ins Innere der Gewächshäuser des Botanischen Gartens zu retten. Gut, dass dort am Sonntag ab 14 Uhr ein einstündiger Rundgang für interessierte Tropen-Liebhaber angeboten wird. Bei dem Spaziergang erklärt der Guide Euch die verschiedenen Pflanzenarten.

Um sein 25-jährige Bestehen zu feiern, richtet das Zeitgeschichtliche Forum Leipzig am Sonntag ein großes Museumsfest aus. Dabei soll mit einem vielfältigen Programm gleichzeitig an die Friedliche Revolution in der DDR erinnert werden. Auf die Besucher warten verschiedene Führungen und Ausstellungen, wobei es unter anderem um Subkultur, das Nachtleben und das Leben zur Wendezeit geht.

Daneben wird es auch Live-Musik von den "Lipsi Lipsticks" sowie ein Konzert von "Kaffeeklatsch" geben. Eine komplette Auflistung der Programmpunkte findet Ihr auf der Website des Forums. Der Eintritt ist frei.