Tag des offenen Denkmals und Moderenntag: Das ist Euer Sonntag in Leipzig

Während es im Scheibenholz sehr modebewusst zugeht, könnt Ihr beim Tag des offenen Denkmals einige noch weniger bekannte Denkmäler der Stadt kennenlernen.

Von Anna Gumbert

Leipzig - Auch wenn der Sommer noch lange nicht vorbei ist, hat zumindest Herbst-Monat September Einzug in Leipzig gehalten. Was Ihr am zweiten Herbst-Sonntag in der Messestadt erleben könnt, erfahrt Ihr in unseren Tipps.

Moderenntag

Südvorstadt - Die Galopprennbahn Leipzig lädt am Sonntag zum traditionellen Moderenntag. Das Scheibenholz bietet ab 12 Uhr nicht nur spannende Pferderennen, sondern wird auch zum Laufsteg: Die Besucher sind dazu aufgerufen, sich in ihre ausgefallensten Kleider und Hüte zu schmeißen. Wer sich dabei besonders viel Mühe gibt, ist ein Kandidat für die Wahl zu "Mr. & Mrs. Scheibenholz". Tickets und das genaue Programm findet Ihr auf der Website der Rennbahn.

Beim traditionellen Moderenntag werfen sich die Scheibenholz-Gäste auch dieses Jahr wieder in Schale. © Galopprennbahn Scheibenholz

Flohmärkte

Reudnitz/Paunsdorf - Wo wir gerade von ausgefallenen Kleidern und Hüten reden: Die findet Ihr sicher an den verschiedenen Ständen auf dem Flohmarkt am Café Lux. Zwischen 14 und 18 Uhr könnt Ihr hier nach Herzenslust shoppen und bummeln, der Eintritt ist frei. Wer schon eher loslegen will, der startet bereits um 8 Uhr auf dem Porta Parkplatz Flohmarkt in Paunsdorf, wo Ihr Euch bis 15 Uhr durch die Stände wühlen könnt.

Tag des offenen Denkmals

Überall - Zum bundesweiten Tag des offenen Denkmals will die Stadt Leipzig die Aufmerksamkeit auf alle geschichtsträchtigen Denkmäler fernab von Völkerschlachtdenkmal, Thomaskirche und Co. lenken. Unter anderem die Dölitzer Wassermühle, die Apostelkirche oder das UT Connewitz öffnen ihre Pforten und bieten ein buntes Programm an Veranstaltungen und Rundgängen. Der Eintritt ist kostenlos, eröffnet wird der Tag des offenen Denkmals um 10 Uhr in der Halle 14 auf der Alten Messe.

Wer hat es gewusst? Das UT Connewitz steht ebenfalls unter Denkmalschutz. © Landesamt der Denkmalpflege Sachsen

Grassifest

Zentrum-Ost - Verspielte Kinder und Erwachsene kommen beim Grassifest der drei Museen auf ihre Kosten. Zwischen 10 und 18 Uhr gibt es ein buntes Bühnen- und Nebenprogramm mit Musik und zahlreichen Spielen. Auch für das leibliche Wohl der Gäste wird gesorgt sein. Der Eintritt kostet neun Euro für Erwachsene, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren kommen umsonst rein.

Das Grassimuseum lädt am Sonntag zu Spiel und Spaß. © Hendrik Schmidt/dpa

Sommerkino

Südvorstadt - Wer es in diesem Sommer erfolgreich an den mit fünf Oscars prämierten Film "Zone of Interest" vorbei geschafft hat, der hat am Sonntag noch einmal die Chance, das Historiendrama unter freiem Himmel im Sommerkino auf der Feinkost zu sehen. Darin spielt Lokalmatadorin Sandra Hüller (46) KZ-Kommandant-Ehefrau Hedwig, die mit ihrem Mann Rudolf Höß direkt neben dem Vernichtungslager Auschwitz wohnt. Weil die Sonne sich mittlerweile schon eher verabschiedet, beginnt der Film schon um 19.30 Uhr, Tickets gibt es für neun Euro in der Abendkasse oder >>>hier.

Sandra Hüller (45) als "Königin von Auschwitz". © dpa/Leonine