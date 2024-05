Techno-Legenden von Scooter kommen für Zusatz-Show nach Leipzig

Scooter-Frontmann H.P. Baxxter (60) holt im November das fehlende Konzert in Leipzig nach. © Axel Heimken/dpa

Am Dienstag verkündete die Band, dass sie nach Ende ihrer UK-Tour im kommenden Herbst für gleich zwei Konzerte nach Deutschland zurückkommen werden: Neben Köln machen Scooter am 22. November 2024 in der Quarterback-Immobilien Arena in der Messestadt Halt!

Der Vorverkauf für die Show startet am Freitag bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Laut Konzertveranstalter Mawi war die "Thirty, Rough and Dirty!"-Arenen-Tour im Frühjahr die bislang erfolgreichste Tour der Bandgeschichte.

"13 ausverkaufte Termine in den Metropolen und Arenen Deutschlands, den Niederlanden, Österreichs und der Schweiz beweisen: Ready, attack. Techno is back!", freute sich Mawi.

Im März erschien das neue und mittlerweile 21. Album "Open Your Mind And Your Trousers" der Band.