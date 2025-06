Überall Sommerfeste! Das Wochenende in Leipzig wird bunt und laut

Leipzig - An diesem Wochenende wird es in Leipzig garantiert nicht langweilig. Das beweisen auch die TAG24-Tipps:

Connewitz - Auf dem Herderplatz in Connewitz wird von den Linken und linXXnet am Sonntag ein queeres Sommerfest veranstaltet. Zwischen 10 und 22 Uhr soll es mit Schminkstationen, einer Hüpfburg und Mini-Drag-Shows zunächst ein buntes Programm für Kinder geben, abends stehen dann DJ-Sounds und leckere Drinks für die Erwachsenen im Fokus.

Kleinmesse - Wer auf der Suche nach besonderen Antiquitäten oder Schätzen ist, sollte sich am Samstag oder Sonntag zwischen 9 und 17 Uhr auf das Gelände der Leipziger Kleinmesse im Cottaweg bewegen: An beiden Tagen schlagen dort Hunderte Händler zum Antik- und Trödelmarkt ihre Stände auf, um ihre Waren an den Mann oder die Frau zu bringen. Unter freiem Himmel kann dann nach Lust und Laune gefeilscht werden.

An den Tierkliniken - Der neue Nachtclub Axxon N. direkt am Kohlrabizirkus lädt am Sonntag zwischen 14 und 20 Uhr zum großen Outdoor-Flohmarkt ein. Mit Kleidung, Schmuck und Kunst soll die ganze Bandbreite an Waren abgedeckt werden, wobei mit kühlen Drinks und frischen Snacks für Abkühlung gesorgt werden soll. DJs bieten die passende musikalische Untermalung.