Spaß mit Matsch, Musik und Open Airs: So wird Euer Sonntag in und um Leipzig sicher nicht langweilig

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - So richtig sommerlich will das Wetter gerade nicht wieder werden, aber das hält Euch hoffentlich nicht davon ab, am Sonntag coole Events in und um Leipzig zu besuchen. TAG24 hat ein paar Tipps für Euch.

Alles in Kürze Leipziger Markt Musik mit Bands in der Innenstadt

Filmnächte und Sommerkino unter Sternenhimmel

Flohmärkte auf der Alten Messe und im Westwerk

10 Jahre Bunte Träumerei in Grethen mit Festival und Streetfood

Kostenlose Events in Leipzig für ein schönes Wochenende Mehr anzeigen

Leipziger Markt Musik

Zentrum - Seit Freitag läuft in der Innenstadt die "Leipziger Markt Musik". Täglich stehen um 17 und 20 Uhr Bands auf der Bühne und sorgen für Unterhaltung. Dieses Wochenende seht Ihr unter anderem die Bigband der Musikschule Leipzig und Brian Connolly Jr., der mit seinem Auftritt an die Musik seines verstorbenen Vaters und die Hits der Band "The Sweet" erinnert. Der Eintritt ist frei.

Zehn Tage lang begeistern verschiedene Künstler bei der "Leipziger Markt Musik". © Leipziger Messe / Eric Kemnitz

Filmnächte und Sommerkino

Zentrum-Süd/Südvorstadt - Was gibt es Schöneres, als an lauen Sommerabenden unterm Sternenhimmel einen Film zu schauen? Die Möglichkeit habt Ihr sowohl bei den Filmnächten im Scheibenholz als auch beim Sommerkino auf der Feinkost. Am Samstag habt Ihr die Wahl zwischen "Wunderschöner" an der Rennbahn und "Heldin" auf der Feinkost, am Sonntag laufen "Karate Kid - Legends" und "Anora". Start ist jeweils um 21 Uhr. Tickets bekommt Ihr auf filmnächte.de und feinkostgenossenschaft.de. Dort findet Ihr auch das Programm der kommenden Wochen.

Kino im Freien gefällig? Gleich an zwei Orten habt Ihr die Möglichkeit dazu. © Agentur Sender und Empfänger GmbH (PR)

Flohmärkte

Zentrum-Südost - Natürlich darf auch der Trödelmarkt auf der Alten Messe an diesem Sonntag nicht fehlen. Hier finden sich zwischen 8 und 15 Uhr kleine und große Schätze, die von bis zu 200 Händlern feilgeboten werden. Eintritt? Gibt's nicht. Plagwitz - Im Westen der Stadt lädt der Kiezflohmarkt im Westwerk zum Schlendern ein. Dort findet Ihr nicht nur Klamotten, Bücher und Platten, sondern auch Möbel, Fahrräder und sämtlichen "Krims und Krams" für einen schmalen Taler. Los geht es um 10 Uhr. "Vertrödle deinen Tag, finde deinen neuen Schatz oder lass dich einfach nur inspirieren", so der Veranstalter. Klingt nach dem perfekten Sonntag! Plagwitz - Nicht weit entfernt beim "Flohmi im heiter bis wolkig" wird ebenfalls ab 11 Uhr getrödelt: Ihr könnt Kunst, Klamotten und jede Menge Kram entdecken. Und wenn Ihr nichts kaufen wollt, habt hier einfach eine schöne Zeit bei hoffentlich gutem Wetter und leckeren Snacks. Auch hier ist der Eintritt frei.

Trödel und Klimbim: Auf gleich drei Flohmärkten könnt Ihr am Sonntag tolle Schätze entdecken. (Symbolfoto) © 123rf/mathess

10 Jahre Bunte Träumerei

Festival-Vibes gibt es beim Event "10 Jahre Bunte Träumerei" in der Nähe von Leipzig. (Symbolfoto) © 123RF/champlifezy