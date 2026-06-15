Leipzig-Wetter: Turbulenter Start in die Woche, doch dann kommt der Sommer (dieses Mal wirklich!)
Leipzig - Zwischen einem Tief über der Ostsee und einem Hoch über Westeuropa beginnt die neue Woche in Leipzig zunächst noch mit viel Wind und vereinzelten Gewittern, bevor Richtung Donnerstag der Sommer endlich mit voller Kraft Einzug hält.
Laut den Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) sind am Montag ab den Mittagsstunden vereinzelt Windböen möglich. Bei Temperaturen zwischen 15 und 18 Grad bleibt es bewölkt, nur vereinzelt muss noch mit Schauern gerechnet werden.
Auch in der Nacht auf Dienstag bleibt es wolkenverhangen, bei Tiefstwerten zwischen 11 und 14 Grad sowie vereinzelt leichtem Regen.
Am Dienstag selbst wagt sich die Sonne kaum heraus. Die Temperaturen steigen leicht an, bevor am Nachmittag noch dichtere Wolken aufziehen, die Schauer und vereinzelt Gewitter mit sich bringen, welche in der Nacht auf Mittwoch bei schwachem Wind nur langsam abziehen.
Am Mittwoch klettern die Temperaturen zwar gegen Mittag auf 22 Grad, die Sonne bleibt dabei jedoch vorerst noch ein seltener Gast am Himmel. Es bleibt stark bewölkt, gegen Abend ist dann wieder vereinzelt Regen möglich.
Dann kommt der Sommer mit voller Kraft!
Am Donnerstag hat das Warten auf den Sommer dann endlich ein Ende, jedenfalls zielen die Temperaturen in Richtung 28 Grad.
Wolkig bleibt es dennoch, dafür aber trocken. Die Tiefstwerte in der Nacht auf Freitag gehen auf 20 Grad zurück und bescheren den Bewohnern der Messestadt eine tropische Nacht.
Auch am Freitag selbst bleibt der Himmel zunächst bedeckt, bevor sich gegen Mittag langsam die Sonne herauswagt und die Temperaturen die 30-Grad-Marke knacken. In der Nacht ist es bewölkt, die Sterne sind nur vereinzelt zu sehen, bei erneuten Tiefstwerten um die 20 Grad.
Fürs Wochenende prognostizieren die Meteorologen aktuell Höchsttemperaturen um die 31 Grad und ganz viel Sonne.
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