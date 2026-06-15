Leipzig-Wetter: Turbulenter Start in die Woche, doch dann kommt der Sommer (dieses Mal wirklich!)

Leipzig - Zwischen einem Tief über der Ostsee und einem Hoch über Westeuropa beginnt die neue Woche in Leipzig zunächst noch mit viel Wind und vereinzelten Gewittern, bevor Richtung Donnerstag der Sommer endlich mit voller Kraft Einzug hält.

Das Wetter zum Wochenbeginn startet in Leipzig turbulent. (Archivfoto) © Jan Woitas/dpa

Laut den Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) sind am Montag ab den Mittagsstunden vereinzelt Windböen möglich. Bei Temperaturen zwischen 15 und 18 Grad bleibt es bewölkt, nur vereinzelt muss noch mit Schauern gerechnet werden.

Auch in der Nacht auf Dienstag bleibt es wolkenverhangen, bei Tiefstwerten zwischen 11 und 14 Grad sowie vereinzelt leichtem Regen.

Am Dienstag selbst wagt sich die Sonne kaum heraus. Die Temperaturen steigen leicht an, bevor am Nachmittag noch dichtere Wolken aufziehen, die Schauer und vereinzelt Gewitter mit sich bringen, welche in der Nacht auf Mittwoch bei schwachem Wind nur langsam abziehen.

Am Mittwoch klettern die Temperaturen zwar gegen Mittag auf 22 Grad, die Sonne bleibt dabei jedoch vorerst noch ein seltener Gast am Himmel. Es bleibt stark bewölkt, gegen Abend ist dann wieder vereinzelt Regen möglich.