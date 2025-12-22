 1.117

Weiße Weihnachten in Sachsen? Frostig wird es jedenfalls!

Die neue Woche bringt allmählich kühlere Luft nach Sachsen und steigert damit auch die Chancen für eine weiße Weihnacht.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Die neue Woche bringt allmählich kühlere Luft nach Sachsen und steigert damit auch die Chancen für eine weiße Weihnacht - jedenfalls in manchen Regionen des Freistaats. Besonders um die Feiertage sinken die Temperaturen dabei deutlich ab: Es wird frostig und glatt!

Zwischen einem Hoch über Nordeuropa und einem Tief bei Frankreich wird mit südöstlicher Strömung allmählich kühlere Luft in den Freistaat geführt. (Archivbild)
Zwischen einem Hoch über Nordeuropa und einem Tief bei Frankreich wird mit südöstlicher Strömung allmählich kühlere Luft in den Freistaat geführt. (Archivbild)  © Hendrik Schmidt/dpa

Der Montag beginnt laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bedeckt bis stark bewölkt, teils auch nebelig trüb mit vereinzelt etwas Sprühregen. Die Temperaturen liegen dabei tagsüber zwischen 2 und 6, im Bergland teils 0 Grad. Dazu weht ein mäßiger bis frischer Wind aus Ost-Südost.

In der Nacht auf Dienstag bleibt es bedeckt und regional regnerisch. Bei Temperaturen zwischen 3 und 0, im Bergland 2 und -2 Grad, besteht Glättegefahr.

Der Dienstag selbst beginnt ebenfalls mit Sprühregen oder Schneegriesel bei einem bedeckten Himmel. Besonders in höheren Lagen wir es dabei glatt. Die Temperaturen liegen im Tagesverlauf zwischen 4 und -2 Grad.

Unwettergefahr in Sachsen: Dichte Wolken, Starkregen und Temperatursturz
Leipzig Wetter Unwettergefahr in Sachsen: Dichte Wolken, Starkregen und Temperatursturz

In der Nacht zum Mittwoch (Heiligabend) bleibt es bewölkt, bei zeitweisem Schneegriesel oder geringem Schneefall im Bergland. Besonders am Morgen und Abend streckenweise Glätte. Die Höchstwerte am Tag liegen bei -2 bis +1, im Bergland -5 bis -2 Grad. Der Wind weht frisch aus Nordost.

In der Nacht auf den 1. Weihnachtsfeiertag wechselnd bewölkt, örtlich geringer Schneefall bei frostigen Tiefsttemperaturen von -5 bis -8, im Bergland bis -10 Grad. Es wird glatt!

Weihnachten wird frostig

Der 1. Weihnachtsfeiertag (Donnerstag) zeigt sich dann oftmals heiter, auch wenn er in der ersten Tageshälfte vielerorts noch wolkig bleibt. Bei Dauerfrost zwischen -5 und -1 Grad bleibt es dabei überwiegend trocken, streckenweise jedoch glatt.

In der Nacht auf den 2. Weihnachtsfeiertag (Freitag) sinken die Temperaturen dann sogar noch ein Stück auf Tiefstwerte zwischen -7 und -10 Grad ab. Auch tagsüber bleibt es bei einem Mix aus Sonne und Wolken, jedoch frostig bei Temperaturen zwischen -3 und -5 Grad.

Ob nun mit weißer Schneedecke oder ohne: TAG24 wünscht Euch schöne Feiertage im Kreis Eurer Liebsten!

Titelfoto: Bildmontage/Wetteronline/Hendrik Schmidt/dpa

Mehr zum Thema Leipzig Wetter: