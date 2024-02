Abwechslung pur: Das geht am Sonntag in Leipzig

Miniatur-Ausstellung, Luciano-Konzert: Am Sonntag steht die Messestadt nicht still. Was Ihr unternehmen könnt, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps!

Von Emily Mittmann

Leipzig - Von Miniatur-Ausstellung bis Luciano-Konzert: Auch am Sonntag steht die Messestadt nicht still. Was Ihr am letzten Tag der Woche unternehmen könnt, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps!

Agra-Antikmarkt

Der beliebteste Leipziger Flohmarkt öffnet an diesem Wochenende wieder seine Stände. In gleich zwei Messehallen mit je 5000 Quadratmetern Stellfläche sowie einem riesigen Außenbereich feilschen Hunderte Händler, was das Zeug hält. Wie der Name vermuten lässt, erwarten Euch auf dem Agra-Antikmarkt vor allem Antiquitäten. Aber nicht nur das! Auch auf Sammlerstücke und Schätze jeglicher Art dürft Ihr gespannt sein. Von 8 bis 15 Uhr kann der Markt besucht werden.

Der Agra-Antikmarkt findet von 8 bis 15 Uhr im Agra-Messepark statt. © Emily Mittmann

Modellbahnausstellung

Der Verein "IG Modellbahn Schkeuditz e.V." lädt zu seiner alljährlichen Modellbahnausstellung im Kulturzentrum "KOMM-Haus" in Leipzig. Um 10 Uhr verlässt die erste Miniatur-Eisenbahn ihren Bahnhof und kehrt gegen 17 Uhr zurück. Die Ausstellung gibt Gelegenheit, die Kreativität und Leidenschaft der Modellbauer zu bewundern, und bietet gleichzeitig einen Ort des Austauschs. Mehr dazu erfahrt ihr auf der Homepage des Vereins sowie auf Kommhaus.de.

Die Kreativität und Leidenschaft, die in den detaillierten Landschaften der Modellbahnausstellung steckt, begeistert nicht nur andere Modellbauer. (Symbolbild) © 123rf/whitestone

Filmstadt Leipzig

Die Filmstadt Führung verleiht ihren Teilnehmern eine ganz neue Sicht auf Leipzigs populärste Plätze und unscheinbarste Ecken. Die Deutsche Film AG (DEFA) nutzte die Messestadt bereits mehrfach als Kulisse und Drehort. Los geht es um 14 Uhr am Alten Rathaus. Tickets können entweder vorab im Online-Ticketshop oder auch solange der Vorrat reicht vor Ort beim Gästeführer erworben werden.



Der Rundgang zeigt Schauplätze, die die DEFA bereits als Drehort nutzte. Treff ist um 14 Uhr am Alten Rathaus. © 123rf/meinzahn

Führung für Kinder im ägyptischen Museum

Zur selben Zeit entführt das Ägyptische Museum der Universität Leipzig kleine Besucher in eine ferne Zeit. Ab 14 Uhr erfahren junge Entdecker mehr über das Leben der alten Ägypter, den Bau der Pyramiden und die Gottheiten, die sie verehrten. Freut Euch darauf, spannende Geheimnisse zu lüften und interessante Entdeckungen zu machen. Mehr über Euren Besuch erfahrt Ihr auf Gkr.Uni-Leipzig.de.

In einer Führung für Kinder lüftet das Ägyptische Museum der Universität Leipzig so manches Geheimnis der längst vergangenen Zeit. (Symbolbild) © 123RF/pius99

Bürgerkonzert im Gohliser Schlösschen

Für einen romantischen Wochenabschluss sorgt das Bürgerkonzert im Gohliser Schlösschen. Das "Satyr-Quartett Leipzig" erweckt die Werke von Maurice Ravel und Wolfgang Amadeus Mozart vor der wunderschönen Kulisse zum Leben. Der Konzertabend beginnt um 16 Uhr im "Oesersaal". Die Anmeldung erfolgt vorab auf Gohliserschloesschen.de.



Das Bürgerkonzert im traumhaften Ambiente des Gohliser Schlösschens sorgt für einen romantischen Wochenabschluss. © Emily Mittmann

Luciano in der Quarterback-Arena

Am letzten Tag der Woche kommt die Messestadt noch einmal so richtig in Fahrt, wenn Rapper Luciano die Quarterback-Arena zum Beben bringt. Mit rund acht Millionen monatlichen Hörern gehört der Künstler aus Berlin zu den erfolgreichsten Rappern Deutschlands. Ab 20 Uhr wird er im Rahmen der "Seductive"-Tour auch in Leipzig seine markanten Drill-Beats ertönen lassen. Tickets sind bis dahin auf Eventim.de erhältlich.

Für ihn und seine Fans endet die Woche mit einem Knall. Rapper Luciano (30) bringt am Sonntagabend die Quarterback-Arena zum Beben. © Tim Adorf