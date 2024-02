Achtung: Gefährliche Aktion gefährdet Leipziger Zugfahrer

In Leipzig legen Unbekannte seit Tagen immer wieder Gegenstände auf die Bahngleise. (Archivbild) © dpa/Lukas Schulze

Wie die Bundespolizei berichtete, legen die Täter im Bereich der Arno-Nitzsche- Straße immer wieder Gegenstände auf den Bahngleisen ab.

So wurden bereits mehrmals Betonplatten, aber auch Äste, ein Einkaufswagen und weitere Gegenstände auf die Schienen gelegt.

Schon dreimal konnten Züge auf dieser Strecke nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierten mit den Gegenständen.

"So überfuhr am Donnerstag, dem 1. Februar, gegen 18.30 Uhr ein Güterzug mehrere Betonplatten. Am Samstagabend (3.Februar) hatten erneut Unbekannte Betonplatten und Äste auf die Schienen gelegt. Auch diese Gegenstände überfuhr ein Zug. Gestern Abend (5. Februar) gegen 21 Uhr kollidierte wiederum an dieser Stelle ein Zug mit den ins Gleis gelegten Gegenständen", berichtet Jens Damrau, Sprecher der Bundespolizei.