Wave-Gotik-Treffen sorgt für Sperrungen in Leipzig! Gute Neuigkeiten gibt's derweil von den LVB

Leipzig - Wenn am heutigen Freitag zum 31. Mal das Wave-Gotik-Treffen (WGT) startet, strömen erneut Tausende Jünger der schwarzen Szene nach Leipzig . Im Zuge der zahlreichen Veranstaltungen kündigte die Stadt bereits im Vorfeld an, dass es zu Verkehrseinschränkungen kommen könnte. Gute Neuigkeiten lieferten indes die LVB.

Während des WGTs wird es in Leipzig voraussichtlich zu Verkehrseinschränkungen kommen, warnt die Stadt. © Jan Woitas/dpa

Denn wie die Leipziger Verkehrsbetriebe bekannt gaben, verstärkt das Unternehmen pünktlich zum WGT sein Angebot an Fahrten. Das Ziel: Teilnehmer Steampunks, Cybergoths und Co. sollen das gesamte Wochenende über per Bus und Bahn zu den Veranstaltungen ihres Hochfests gelangen können.

Die Fahrpläne wurden deshalb folgendermaßen erweitert:

Straßenbahnlinien 3 und 14 fahren verlängert bis circa 1 Uhr im 15-Minuten-Takt.



Straßenbahnlinie 16 verkehrt auf dem Abschnitt Hauptbahnhof - Lößnig verlängert bis circa 1 Uhr im 15 Minuten-Takt.



Straßenbahnlinie 11 fährt auf dem Abschnitt Hauptbahnhof - Dölitz die ganze Nacht hindurch bis circa 0 Uhr im 7 Minuten-Takt, danach bis circa 4:30 Uhr mindestens alle 15 Minuten.



Am Sonntag und Montag verkehrt die Buslinie 108 zudem von etwa 5.30 Uhr bis 22.30 Uhr durchgehend zwischen Probstheida, Wachau, Dölitz und Markkleeberg-Ost.



Damit nicht genug! Wer über ein Ticket fürs WGT oder ein Eintrittsbändchen verfügt, kann von Freitag bis Dienstag, 12 Uhr, alle Straßenbahnen, Linienbusse sowie Regional- und S-Bahnen in der Tarifzone 110 (Leipzig) ohne zusätzlichen Fahrschein nutzen.

Euer Ticket bzw. Euer Bändchen fungiert sozusagen als Fahrschein.