An 30 Standorten! Deshalb werden bald Kameras auf Leipzigs Straßen installiert

Leipzig - Ab Montag werden an mehreren Haupt- und Nebenstraßen im Leipziger Stadtgebiet Kameras aufgestellt. Das teilte das Verkehrs- und Tiefbauamt am Donnerstag mit.

Temporäre Kameras sollen in Leipzig bei der Verkehrszählung helfen. (Symbolbild) © Stadt Dresden

Die Kameras sollen demnach das aktuelle Verkehrsaufkommen an 30 "planungsrelevanten" Standorten zählen, so das Amt.

Dabei werden alle Verkehrsteilnehmer - von Fußgängern über Radfahrer bis hin zu Autos - maximal 24 Stunden lang in schematischer Auflösung aufgezeichnet. Eine Fachfirma stellt sicher, dass personenbezogene und datenschutzrelevante Merkmale auf den Bildern nicht erkennbar sein werden.

Nach der Auswertung der Verkehrserhebung sollen die Aufnahmen dann wieder gelöscht werden.

Weitere Zählungen sollen im Juni an weiteren 30, im September an 25 Standorten in Leipzig vonstattengehen. Die temporären Kameras unterstützen die 35 bestehenden Dauerzählstellen.