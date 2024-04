Ein Abend voller Highlights: Das hat die Museumsnacht Halle-Leipzig zu bieten

Die Halloren Schokoladenfabrik in Halle ist eines der teilnehmenden Museen. © TAG24/Lisa Marie Peisker

Samstag ist es so weit. Von 18 bis 22 Uhr könnt Ihr in den beiden Städten Museums-Hopping betreiben.

"Das ist ein tolles Angebot für alle Altersgruppen", erklärt Dr. Judith Marquardt, die Beigeordnete für Kultur und Sport der Stadt Halle.

Sie freut sich, verkünden zu können, dass insgesamt 85 Einrichtungen teilnehmen.

So auch die Halloren Schokoladenfabrik in Halle. "Ich denke, viele aus der Region hier wissen nicht, was sie haben", findet Darren Ehlert, Vorstand der Halloren Schokoladenfabrik AG.

Er ist der Meinung, dass sowohl Halle als auch Leipzig eine große kulturelle Vielfalt mitbringen und die Museumsnacht eine gute Chance ist, diese zu entdecken.