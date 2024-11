Bahnbogen Leutzsch: So soll das neue autofreie Leipziger Quartier aussehen!

Der Ideenwettbewerb um den besten Entwurf für das neue autofreie Quartier "Bahnbogen Leutzsch" begann im Frühsommer, am heutigen Mittwoch wurde nun im Leipziger Stadtbüro das Ergebnis bekannt gegeben.

Die bereits vorhandenen denkmalgeschützten Gebäude sollen in "Ateliers der Zukunft" umfunktioniert werden und somit Raum für Kunst, Kultur und Gastronomie bieten, während am Gartendenkmal ein öffentlicher Park entstehen soll. Zudem sind mehrere Park+Ride-Plätze vorgesehen.



Baubürgermeister Thomas Dienberg äußerte sich am Mittwoch begeistert über den Entwurf: "Auf den ehemaligen Bahnflächen soll gewohnt, gearbeitet und gelernt werden können - multifunktional genutzt, gut gemischt, lebenswert und klimaangepasst."