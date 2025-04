Null Apotheken in Leipziger Kiez: Kilometerweit laufen für lebenswichtige Medikamente?

Überdies sind in Stötteritz seit Dezember auch die Arkaden-Apotheke in der Holzhäuser Straße sowie die Viktoria-Apotheke in der Ferdinand-Jost-Straße geschlossen.

Die Arnika-Apotheke ist seit vergangenem Jahr geschlossen und wird, wie es scheint, vorerst auch nicht wieder öffnen. © Anke Brod

Gibt es Ausweichmöglichkeiten? Bedingt. Da wäre zum einen die "Apotheke am Bahnhof" in der Hofer Straße in Reudnitz. Ein gutes Stück weiter befindet sich die "Greif-Apotheke" in der Riebeckstraße.

Beide sind mit der Tramlinie 4 erreichbar, liegen für Betroffene nach dem Arztbesuch aber nicht unbedingt auf dem Heimweg. "Für die Älteren ist das inakzeptabel", sagt eine Passantin zu TAG24.

Christa H. (82) aus Stötteritz löst Rezepte beim Wocheneinkauf am Einkaufscenter Globus in Wachau ein. Die Rentnerin ist mobil, fährt die sieben Kilometer lange Strecke mit dem Auto.

Freundinnen machen es ähnlich, nutzen teils auch die "Schwanen-Apotheke" an der Thonbergklinik in Reudnitz oder fahren nach Holzhausen zur Apotheke in der Stötteritzer Landstraße.

"Alle sind wütend", gibt Christa die Stimmung ihrer Altersgenossinnen wieder. Die geschlossenen Apotheken in Stötteritz seien ja unmittelbar an den Ärztehäusern gelegen. "Jetzt muss man kilometerweit gehen, um die Rezepte einzulösen", fasst sie das Dilemma zusammen.