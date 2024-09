Das war's! Schnitzel Culture im Leipziger Zentrum muss dichtmachen

Leipzig - Das Restaurant Schnitzel Culture in der Leipziger Innenstadt gehört der Vergangenheit an.

Am kommenden Sonntag werden die Schnitzel-Culture-Türen nun also zum letzten Mal für Gäste öffnen - und das, obwohl erst in diesem Jahr das 20. Jubiläum gefeiert wurde!

Ein Nachfolger steht aber wohl schon fest: So soll einer der ehemaligen Geschäftsführer des italienischen Restaurants Valentino in den Höfen am Brühl - welches ebenfalls kürzlich schließen musste - den Standort übernehmen und in ein neues Lokal umwandeln wollen.