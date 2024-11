Die 5. Jahreszeit ist angebrochen: Karnevalisten übernehmen das Leipziger Rathaus!

Leipzig - Pünktlich zum Beginn der Fünften Jahreszeit am heutigen Montag haben die Leipziger Narren das Rathaus übernommen.

Dr. Michael Ruprecht mit der neuen Löwin Leila. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Wie jedes Jahr am 11. November war es um 11.11 Uhr so weit: Die Mitglieder des Leipziger Karnevals versammelten sich allesamt in der Unteren Wandelhalle des Neuen Rathauses.

In einer feierlichen Zeremonie, der auch der Direktor des Stadtarchivs, Dr. Michael Ruprecht, beiwohnte, wurde die neue Löwin Leila gekürt.

Bis zum Aschermittwoch darf sie somit nun als Karnevalsoberhaupt den symbolischen Rathaus-Schlüssel behalten und über die Stadt "herrschen".