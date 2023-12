Durch diesen ehemaligen Leipziger Gemeindesaal zischt eine Dampflok

In Baalsdorf fährt im Dezember wieder die traditionelle Garteneisenbahn über die Tische. © Anke Brod

Das Ungewöhnliche daran ist aber auch: Groß und Klein können diese eindrucksvolle Hobby-Ausstellung im Fahrmodus an der Brandiser Straße 63 sogar über die Feiertage, sprich am 25. und 26. Dezember, besuchen!

Und wer detailgetreu nachgestellte Loks und Waggons in der Spur II/G überdies nach Weihnachten noch bestaunen möchte, kann dies zu den folgenden Terminen tun:



Zum einen wäre dies direkt am Neujahrstag 2024, danach immer sonntags vom 7. bis zum 28. Januar 2024. Weitere Gelegenheiten zu einem Besuch der schönen Anlage habt Ihr am 4., 11., 18. sowie am 25. Februar.

Auch Gruppenbesuche sind bei den Baalsdorfer Modelleisenbahnfreunden im Januar und Februar 2024 möglich. Anmeldungen erbittet sich Organisator Torsten Müller unter der Tel: 0172/3791990.