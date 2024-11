15.11.2024 06:29 Ekel-Teich in Leipziger Junkie-Park soll neue Wohlfühloase werden

Da muss dringend ein Makeover her: Damit der Leipziger Schwanenteich künftig so gut aussieht, wie er klingt, nimmt die Stadt 1,4 Millionen Euro in die Hand.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Was so märchenhaft klingt, gleicht aktuell eher einem Gülle-Loch, als einem erholsamen Örtchen am Wasser. Doch damit soll nun Schluss sein und der Leipziger Schwanenteich bekommt ein Makeover. So soll der Leipziger Schwanenteich bald nicht mehr aussehen. © Stadt Leipzig Entschlammen, verschneiden, Brühe auswechseln: Für rund 1,4 Millionen Euro soll der Teich hinter der Oper einmal rundum saniert werden. Und kommenden Montag wird das Projekt schon gestartet. Zuerst geht es dem Schlamm an den Kragen, bevor ab Mitte Januar 2025 die Arbeiten an der Gewässersohle und der historischen Uferlinie anfangen. Weil das Wasser im Zuge der Maßnahmen komplett abgepumpt werden muss, brauchen die darin lebenden Fische ein neues Heim. Der Anglerverband Leipzig e.V. kümmert sich um die Umsiedlung. Leipzig Lokal Jubel und Ärger zugleich: Kiez-Aldi im neuen Glanz, aber der "Maschendrahtzaun" bleibt! Danach geht es richtig los. Undichte Stellen werden gestopft, eine neue hübsche Uferlinie angelegt, Zu- und Abläufe erneuert und eine prunkvolle Fontäne eingebaut. Ziel sei es den Schwanenteich bis Ende 2025 zu einem richtigen Hingucker umzugestalten. Dafür müssen die Leipziger jedoch die nächste Zeit bis zum Abschluss der Bauarbeiten Sperrungen einzelner Parkwege in Kauf nehmen.

Titelfoto: Stadt Leipzig