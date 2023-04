Großer Ärger bei Polizei und Ordnungsamt: Schon wieder Verkehrs- und Park-Chaos in Leipzig!

Leipzig - Anlässlich des Bundesliga-Spiels zwischen RB Leipzig und dem FC Augsburg ( 3:2 ) sowie des parallel dazu stattfindenden Blue-Man-Group-Auftritts waren Polizei und Ordnungsamt am Samstag in Leipzig im Dauereinsatz.

In den sozialen Medien, auf mobilen Anzeigetafeln und auch in den Verkehrswarnmeldungen wurde den anreisenden Menschen deshalb auch am gestrigen Samstag die Nutzung des ÖPNV und Park + Ride-Plätzen ausführlich ans Herz gelegt.

Bereits in der Vergangenheit hatten Veranstaltungen in den beiden Arenen sowohl bei Anwohnern als auch Einsatzkräften für jede Menge Ärger gesorgt. Die Beschwerden über Verkehrschaos, Falschparker und kilometerlange Staus hatten sich so sehr gehäuft, dass die Stadt sogar einen Maßnahmen-Katalog auf den Weg gebracht hatte.

Anstoß in der fast ausverkauften Red Bull Arena war um 15.30 Uhr, die Blue-Man-Group-Show startete mit 5000 Zuschauern nur eine halbe Stunde später in der Quarterback Immobilien Arena. Die beiden Locations liegen nur wenige hundert Meter auseinander, sodass sich der Einsatz auf den Bereich im Waldstraßenviertel konzentrierte.

Park + Ride ist bei den Besuchern offensichtlich eher unbeliebt.

So waren die P+R-Plätze in der Stadt insgesamt nur zu 25 Prozent ausgelastet, lediglich das Angebot in der Plovdiver Straße wurde zufriedenstellend genutzt und zu 90 Prozent belegt.

Polizei und Ordnungsamt mussten zudem 554 Personen auf verkehrswidriges Verhalten hinweisen, in 225 Fällen zog dies Ordnungswidrigkeits-Verfahren nach sich. Auch in den Auwald - ein Naturschutzgebiet - verirrten sich insgesamt neun Falschparker.

In ihrer Bilanz zum Einsatzgeschehen zeigte sich die Polizeidirektion dementsprechend äußerst unzufrieden und appellierte sowohl an Fußballfans als auch Besucher von anderen Veranstaltungen Am Sportforum: Informiert Euch rechtzeitig vor der Anreise über Parkmöglichkeiten im erweiterten Umfeld, das Angebot von ÖPNV und P+R sowie Verhaltensregeln!

"Die verkehrspolizeilichen Maßnahmen der Polizei in Zusammenarbeit mit der Stadt Leipzig werden auch zum nächsten Heimspiel von RB Leipzig am Samstag, den 29. April 2023, beim Bundesligaspiel gegen TSG 1899 Hoffenheim konsequent fortgesetzt", so die Ansage der Beamten.