"Grufti FM" aus Leipzig: WGT geht mit eigenem Radioprogramm an den Start

Leipzig - Pssst! Das diesjährige 32. Wave-Gotik-Treffen in Leipzig bekommt erstmals ein eigenes schwarzes Radioprogramm.

In den vier WGT-Tagen (6. bis 9. Juni) will der Rostocker Sender "80s80s Radio" die zu Tausenden anreisenden Gruftis im Stadtgebiet mit News vom Event, Servicebeiträgen und Musik der alternativen und Schwarzen Szene versorgen.

Die Sächsische Landesmedienanstalt (SLM) beschloss in ihrer Sitzung am Dienstag, über Pfingsten dem Festivalprogramm "80s80s WGT" Übertragungskapazitäten zuzuweisen.

Festival-Radio kennt man in Sachsen bereits: Beim Highfield Festival am Störmthaler See macht seit Jahren das Festivalradio CampFM live und direkt vom Festgelände Programm, berichtet eine SLM-Sprecherin.