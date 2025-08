02.08.2025 09:54 Fast-Food-Kette in prominenter Lage: Hier eröffnet in Leipzig der zweite Burgermeister

Neueröffnung in Leipzig: Noch in diesem Jahr öffnet die Berliner Fast-Food-Kette Burgermeister ihren zweiten Store in der Messestadt.

Von Nico Zeißler, Lisa Marie Peisker

Neuer Standort in der Karl-Heine-Straße geplant

Eröffnung voraussichtlich im November 2025

Umfangreiche Sanierung und nachhaltige Bauweise geplant

30 Angestellte werden den Laden am Laufen halten Mehr anzeigen Noch in diesem Jahr soll der zweite Burgermeister-Store in Leipzig eröffnen. © Nico Zeißler/TAG24 Aufmerksamen Passanten könnte das plakatierte Schaufenster in der Karl-Heine-Straße bereits aufgefallen sein. Auf den Scheiben des denkmalgeschützten Kaufhauses Josephkonsum ist der Aufdruck "COMMING SOON" zu lesen. Mehr Informationen waren bisher nicht bekannt. Doch wie der Chief Marketing Officer Simon Büttner auf TAG24-Anfrage nun bestätigte, soll die Burgermeister-Filiale voraussichtlich im November 2025 eröffnen. Bis dahin steht noch eine umfangreiche Sanierung an. Die Arbeiten "sollen in den nächsten Wochen beginnen, zurzeit wird die Fläche vom Eigentümer für unseren Ausbau vorbereitet", bestätigte Büttner. Mit knapp 280 Quadratmetern gehört dieser Burgermeister somit zu den mittleren Stores. Er bietet Platz für etwa 40 Sitzplätze. Zudem sei eine Terrasse geplant. Künftig werden knapp 30 Angestellte den Laden am Laufen halten. Dafür werden aktuell noch Bewerber gesucht. Bereits am Markt ist der Laden in die Räume des ehemaligen Burger King eingezogen. © Montage: PR/Burgermeister Der Standort bietet laut Büttner viele Vorteile. Zum einen wird der Burgerladen an einer stark frequentierten Straße eröffnet. Zum anderen werde auf eine "enorm nachhaltige" Bauweise geachtet, was perfekt zu dem Konzept und den Werten des Unternehmens passe.

