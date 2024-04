14.04.2024 06:40 Grusel-Tour, Film-Nachmittag und Veggie-Messe: Das geht am Sonntag in Leipzig

Gleich mit zwei Messen macht Leipzig seinem Ruf als Messestadt an diesem Sonntag alle Ehre. Was außerdem los ist, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Gleich mit zwei Messen macht Leipzig seinem Ruf als Messestadt an diesem Sonntag alle Ehre. Was außerdem sonst noch los ist, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps. agra-Landwirtschaftsausstellung Seit Donnerstag begeistern auf der Leipziger Messe mächtige Maschinen, Fahrzeuge und Traktoren etliche Besucher. Am letzten Tag präsentieren zahlreiche Aussteller von 9 bis 17 Uhr noch einmal die neuesten Innovationen, unter anderem zu den Themen Landtechnik, Tierhaltung und Pflanzenzucht. Freut Euch auf Tier-Schauring, informative Foren und Traktor-Arena. Das komplette Programm sowie weitere Infos findet Ihr auf agra-Messe.de. Auf der agra-Landwirtschaftsausstellung auf der Leipziger Messe begeistern Aussteller mit mächtigen Landwirtschaftsmaschinen. © Jan Woitas/dpa Veggienale - Messe für pflanzlichen Lebensstil Egal ob überzeugter Veganer oder Skeptiker durch und durch: Auf der Veggienale im agra-Messepark ist jeder willkommen, der sich ein Bild vom pflanzlichen Lebensstil machen will. Denn hier geht es keinesfalls nur ums Essen. Informationen und Aufklärung rund um die Themen Ernährung, Gesundheit, Kleidung und Kosmetik sowie Tierwohl und Klimaschutz stehen im Vordergrund. Genießt von 10 bis 18 Uhr ein abwechslungsreiches Programm. Alles Weitere erfahrt Ihr auf Veggienale.de. Die Veggienale begrüßt sowohl überzeugte Veganer als auch Skeptiker. © Veggienale.de/Copyright ecoventa/Niclas Ruehl Dark Markt im Werk 2 Zu einem Flohmarkt der etwas anderen Art lädt das Werk 2. Von 13 bis 19 Uhr findet Ihr auf dem gotischen Trödelmarkt Accessoires, Kleidung, Deko und viele weitere Besonderheiten. Dabei gibt es nicht nur Secondhand-Artikel, sondern auch Ware aus erster Hand. Der Markt bietet schon jetzt die perfekte Vorbereitung fürs Wave-Gotik-Treffen im Mai. Jedes Jahr begeistern die Teilnehmer des Wave-Gotik-Treffens mit aufwendigen Outfits und detailreichen Accessoires. Vielleicht findet sich beim Dark Markt im Werk 2 etwas Passendes für das Event im Mai. © Jan Woitas/dpa Wie der Name "Sonntagsfilm um vier" vermuten lässt, veranstaltet das Budde-Haus im Leipziger Norden ab 16 Uhr eine Filmvorführung. Die Besonderheit dabei: Es handelt sich um einen ausgezeichneten Dokumentarfilm über drei straffällig gewordene Jugendliche nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis. "Nach Wriezen" (2012) begleitet Imo, Jano und Marcel bei ihrem Neuanfang und zeigt ihren Wunsch nach Sicherheit, Anerkennung und Liebe. Detaillierte Einblicke hinter die Kulissen bekommt Ihr im Anschluss an die Vorführung von Regisseur Daniel Abma persönlich. Auf Budde-Haus.de erfahrt Ihr mehr. Das Budde-Haus lädt am Sonntag zur Filmvorführung und anschließendem Gespräch mit dem Regisseur. © Emily Mittmann Grusel-Tour durch Leipzig Schaurige Legenden und dunkle Geheimnisse: Davon hat Leipzig eine Menge zu bieten. Bei der Grusel-Tour durch die Stadt erfährst Du beispielsweise, warum Leipzig ein beliebtes Ziel für Geister-Gläubige war und warum seine Bewohner Vampire fürchteten. Um 20.30 Uhr geht es vor dem Neuen Augusteum am Augustusplatz los. Eine Anmeldung auf Gruseltour-Leipzig.de ist vorab unbedingt erforderlich. Treff für die schrecklich-schöne Tour ist um 20.30 Uhr vor dem Augusteum am Augustusplatz. © Sebastian Willnow/dpa TAG24 wünscht einen schönen Sonntag!

Titelfoto: Bildmontage: Veggienale.de/Copyright ecoventa/Niclas Ruehl, Jan Woitas/dpa, Emily Mittmann