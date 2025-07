Im luxuriösen Privat-Jet: Superstar Robbie Williams in Leipzig gelandet

Leipzig - Am Mittwoch spielt Superstar Robbie Williams (51) ein Konzert in der Messestadt . Am Dienstagabend um kurz nach 19 Uhr ist er am Flughafen Leipzig/Halle gelandet.

Der Mitsubishi Challenger 850 kam aus Barcelona. © Lutz Brose

Williams, der mit Vornamen eigentlich Robert Peter heißt, kam mit einem Business-Jet vom Typ Mitsubishi Challenger 850 aus Barcelona.

Dort gab der britische Sänger bereits am Samstag im RCDE Stadium sein Konzert im Rahmen der "BRITPOP"-Tour 2025.

Vielleicht verweilt der Sänger, der seine Karriere mit der Boygroup "Take That" Anfang der 90er Jahre startete, mehr als eine Nacht in der Messestadt. Sein nächster Termin ist erst am Samstag in Wien.

Williams erhielt 2006 einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde für 1,6 Millionen an einem einzigen Tag verkaufte Eintrittskarten.