Absolute Windflaute: Hier steckte ein Ballon in der Luft fest

Leipzig - Vom Winde verweht, oder besser vom Winde unberührt? In Probstheida nahm der Flug eines Heißluftballons am Freitagabend ein vorzeitiges Ende.

Auf einem frisch gemähten Acker in der Nähe Probstheidas landet der Ballon. © Lutz Brose

"Wo ein Heißluftballon landet, das bestimmt die Natur vor Ort", schreiben die Anbieter von Sachsen-Ballooning auf ihrer Homepage. "Daher können wir Ihnen zuvor auch keinen Landeort mitteilen."

So kam es dann auch am Freitagabend am Himmel über Probstheida: Ein Ballon, mit einem erfahrenen Piloten und Passagieren an Bord, schwebte bei fast optimalen Bedingungen über dem Südosten der Stadt, bis der Wind in Flughöhe plötzlich einschlief.

Der Heißluftballon bleibt trotz seiner riesigen Hülle mit einem Volumen von 7500 Kubikmetern in der Luft kurz vor dem Herzzentrum in Probstheida einfach stehen.

Augenzeugenberichten zufolge soll das Gefährt über eine halbe Stunde dort am Himmel "gehangen" haben.