10.03.2024 06:30 Immer wieder sonntags: Das ist in Leipzig heute Programm

Egal ob exotische Köstlichkeiten oder Märkte wie vor 500 Jahren: Was Ihr am Sonntag in Leipzig erleben könnt, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Egal ob exotische Köstlichkeiten aus aller Welt oder Märkte wie vor 500 Jahren: Was Ihr am Sonntag in der Messestadt erleben könnt, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps. Streetfood-Festival bei der Alten Messe Eine kulinarische Weltreise von Stand zu Stand erwartet Euch beim "Streetfood on Tour-Festival" auf dem Alten Messegelände. Von herzhaft bis süß und Fernost bis Afrika: hier kommt alles auf den Tisch. Neben all den Leckereien locken exotische Drinks, Livemusik und verschiedene Attraktionen für die Kids. Von 11 bis 20 Uhr werden die Stände geöffnet haben. Alles Weitere erfahrt Ihr auf Streetfood-on-Tour.com. Dank der exotischen Spezialitäten fühlt sich auch ein Besuch der Alten Messe an wie eine Reise um die Welt. © Emily Mittmann Leipziger Umschlag - "Messe Anno 1500" Auf den mehr als 5000 Quadratmetern Hallenfläche und riesigen Außenbereichen des agra-Messegeländes findet an diesem Wochenende mal kein Flohmarkt statt. Stattdessen nimmt der "Leipziger Umschlag" seine Gäste mit auf eine Zeitreise in das europäische Mittelalter. Zahlreiche Stände und Attraktionen, die sich dem Thema verschrieben haben, lassen hier von 11 bis 19 Uhr eine "Messe Anno 1500" entstehen. Mehr über das Spektakel findet Ihr auf Leipzig.de. Am Sonntag verwandelt sich das agra-Messegelände in eine "Messe Anno 1500". © Emily Mittmann Flohmarkt von Kindern für Kinder Einen etwas anderen Trödelmarkt veranstaltet dafür das Kinder- und Jugendzentrum "Halle 5". Von 14 bis 17 Uhr öffnet der Flohmarkt von Kindern für Kinder. Das heißt, alte Spielsachen, zu klein gewordene Kleidung und vieles mehr warten auf einen neuen Besitzer. Hier kommen sowohl frischgebackene Eltern als auch neugierige Kids auf ihre Kosten. Mehr dazu erfahrt Ihr hier. Egal ob zu klein gewordene Kleider oder aussortierte Spielsachen: Auf dem Kinderflohmarkt werden Klein und Groß fündig. (Symbolbild) © 123RF/chansont Tag der offenen Töpferei Bereits zum 19. Mal findet am Sonntag der bundesweite Tag der offenen Töpferei statt. Unter den fast 500 Teilnehmern aus ganz Deutschland verstecken sich auch drei Leipziger Werkstätten. So kann man im Norden der Stadt den Schöpfern von "Steinbach Keramik" dabei zusehen, wie ihre einzigartigen Schmuckstücke entstehen. In der Keramikwerkstatt "Andrea Doria" im Westen können Besucher sogar bereits geformte Stücke bemalen. Weitere Informationen zur Veranstaltung, Hinweise zur Anmeldung und die Kontaktdaten der Ateliers findet Ihr auf Tag-der-offenen-Toepferei.de.

In der Keramikwerkstatt "Andrea Doria" können Besucher sogar bereits geformte Stücke bemalen. (Symbolbild) © 123RF/cheschhh "The Oscar Winning Soundtracks" Ein spektakuläres Konzertereignis passend zur Oscar-Verleihung heute Nacht könnt Ihr im Gewandhaus erleben. In "The Oscar Winning Soundtracks" spielt die Frankfurter Philharmonie die bewegendsten Werke der Filmgeschichte. Unter anderem mit dabei sind die Klänge aus "Der weiße Hai", "Star Wars" und "Titanic". Tickets bekommt Ihr auf Gewandhausorchester.de. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Die Frankfurter Philharmonie präsentiert am Sonntag im Leipziger Gewandhaus die schönsten Werke der Filmgeschichte. © Hendrik Schmidt/dpa TAG24 wünscht einen schönen Sonntag!

Titelfoto: Bildmontage: 123RF/chansont, 123RF/cheschhh, Emily Mittmann