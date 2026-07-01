Jetzt ist es offiziell: Insolventer sächsischer Straßenbahnhersteller ist gerettet
Von Birgit Zimmermann
Leipzig - Das polnische Unternehmen Pesa hat die Übernahme des in die Insolvenz geschlitterten Straßenbahnherstellers Heiterblick in Leipzig abgeschlossen.
Der Betrieb bleibe erhalten und solle perspektivisch ausgebaut werden, teilte die Heiterblick GmbH mit.
Pesa wolle seine Position auf dem deutschen und europäischen Markt für Stadt- und Straßenbahnen weiter stärken.
Zu Heiterblick gehörten zuletzt rund 250 Arbeitsplätze.
Das traditionsreiche Leipziger Unternehmen war im Frühjahr 2025 in die Krise geraten und hatte ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung durchlaufen.
Hintergrund waren unter anderem gestiegene Kosten und Probleme in den Lieferketten. Pesa ist ein Schienenfahrzeughersteller mit Sitz in Bydgoszcz.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa