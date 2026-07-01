Jetzt ist es offiziell: Insolventer sächsischer Straßenbahnhersteller ist gerettet

Leipzig - Das polnische Unternehmen Pesa hat die Übernahme des in die Insolvenz geschlitterten Straßenbahnherstellers Heiterblick in Leipzig abgeschlossen.

Die Heiterblick GmbH fertigt Straßenbahnen, die in verschiedenen Städten in Deutschland und Europa eingesetzt werden. © Jan Woitas/dpa

Der Betrieb bleibe erhalten und solle perspektivisch ausgebaut werden, teilte die Heiterblick GmbH mit.

Pesa wolle seine Position auf dem deutschen und europäischen Markt für Stadt- und Straßenbahnen weiter stärken.

Zu Heiterblick gehörten zuletzt rund 250 Arbeitsplätze.

Das traditionsreiche Leipziger Unternehmen war im Frühjahr 2025 in die Krise geraten und hatte ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung durchlaufen.