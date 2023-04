Kampf um Biotop in altem Steinbruch: Baufirma pumpte illegal Wasser ab

Leipzig - Knapp 36 000 Menschen unterschrieben bis jetzt eine Petition zur Rettung des Holzberg-Biotops in Thallwitz (Landkreis Leipzig). Sie fordern den Erhalt eines der artenreichsten Lebensräume Sachsens und eines Bergsportparadies. Das Petitionsende in acht Tagen sowie neue Erkenntnisse zum unerlaubten Abpumpen von Wasser in dem ehemaligen Steinbruch erhöhen den Druck auf die zuständigen Behörden - allen voran das Oberbergamt in Freiberg.