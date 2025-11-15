Komplizierter Bau von Bob-Bahnen: Darauf kommt es wirklich an

Leipzig - Das Leipziger Ingenieurbüro Gurgel ist für fast alle künstlichen Bobbahnen der Welt verantwortlich. Aber wie sieht das perfekte Exemplar eigentlich aus?

Leiten heute die IBG+Partner: Die Diplomingenieure Mike Richter (57, l.) und Jörg Penseler (56) planen Bobbahnen am Computer. © Ralf Seegers

"Sie orientiert sich in erster Linie am Oberflächenrelief", erklärt Diplomingenieur Mike Richter (57), heutiger Geschäftsführer der IBG+Partner (steht für Ingenieurbüro Gurgel) in Leipzig. Die Bahnlänge ist ein Kompromiss.

Richter: "Während Rodler eine 1000 Meter lange Bahn bevorzugen, sind für Bobfahrer 1400 Meter optimal. Unsere Bahnen liegen dazwischen."

Am Ende muss die vielfach gewundene Röhre Schlittengeschwindigkeiten von bis zu 135 km/h und beim Viererbob Belastungen bis zu 630 Kilo aushalten.

Weltweit gibt es nur zwei Planungsbüros für Bobbahnen - seit 1992 die von Udo Gurgel gegründete IBG in Leipzig und einen Mitbewerber in Stuttgart. IBG+Partner beschäftigt sieben Mitarbeiter in Leipzig. Jahresumsatz: zwischen 600.000 und 800.000 Euro.

Inzwischen haben Gurgel und seine Nachfolger neben seiner Premierenbahn in Oberhof acht Olympiabahnen entwickelt: in Lillehammer/Norwegen 1994, Nagano/Japan 1998, Salt Lake City/USA 2002, Turin/Italien 2006, Vancouver/Kanada 2010 und Sotschi/Russland 2014. Auch die Bahn für die Winterspiele 2026 im italienischen Cortina d'Ampezzo (Investitionsvolumen: 86 Millionen Euro) wurde in Leipzig entwickelt.

Vergangene Woche zeigten sich die Bob-Olympiasieger Laura Nolte (26) und Francesco Friedrich (35) bei Trainingsläufen von dem 1445 Meter langen Eislabyrinth mit 16 Kurven begeistert.