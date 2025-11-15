Wiedereröffnung zum Greifen nah! Neuer Leipziger Stadthafen erstmals mit Wasser gefüllt

Am Freitag wurde das Hafenbecken langsam wieder mit Wasser gefüllt. © Silvio Bürger

Die in der vergangenen Woche durchgeführte Funktionsprobe des Palmengartenwehrs, für die das Wasser in den Kanälen abgelassen werden musste, nahm der Stadthafen zum Anlass, die schrittweise Wiedereröffnung einzuläuten.

Nachdem der Wasserspiegel im Elstermühlgraben nun abgesenkt worden war, konnte in den zurückliegenden Tagen das dortige Sperrbauwerk zurückgebaut werden. Dieses war vor Jahren errichtet worden, um die Bauarbeiten des Stadthafens im Trockenen möglich zu machen.

Wie die Stadtverwaltung mitteilte, konnten die Arbeiten am Hafenbecken nun endlich beendet und die "Spundwand" zurückgebaut werden.

Am Freitag nach Beendigung der allgemeinen Funktionsprobe war es dann schließlich so weit und der Hafen füllte sich langsam wieder mit Wasser. "Die Fertigstellung dieses einzigartigen öffentlichen Ortes rückt damit greifbar nah", freute sich auch Leipzigs Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (51, Die Linke).