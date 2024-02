04.02.2024 06:32 Last but not least: So wird der Sonntag ein Knüller

Superhelden-Ausstellung, Fußballwelt und Flohmarkt: Was an diesem Sonntag in der Messestadt los ist, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps!

Von Emily Mittmann

Leipzig - Superhelden-Ausstellung, Fußballwelt und Flohmarkt: Was an diesem Sonntag in der Messestadt los ist, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps! Kiezflohmarkt am Westwerk Leipzig - Das Sprichwort "Den Sonntag vertrödeln" bekommt auf dem Kiez-Flohmarkt am Westwerk eine ganz andere Bedeutung. An den Ständen der zahlreichen Händler gibt es alles, nur nichts Neues, egal ob alte Klamotten oder gebrauchte Fahrräder. Von 10 bis 16 Uhr öffnet das Second-Hand-Paradies seine Tore. Beim Kiez-Flohmarkt am Westwerk findet Ihr alles, was Euer Sammler-Herz begehrt, egal ob altes Porzellan oder aussortierte Kleidung! (Symbolbild) © 123rf/packshot Familienwinterzeit im Grassi Leipzig - Das Grassi-Museum feiert am Sonntag Familienfest und öffnet dafür von 10 bis 18 Uhr alle drei seiner Museen. Ein abwechslungsreiches Programm garantiert jede Menge Spaß und lädt Interessierte zum Mitmachen und kreativ werden ein. So führen Euch unter anderem von 11 bis 16.30 Uhr Rundgänge, wie "Detektiv gesucht!" oder "Drachenspucke und andere Düfte" durch den Gebäudekomplex. Außerdem warten verschiedene Kreativ-Stände, Kinder-Quiz und Kinder-Disco auf reichlich Gäste. Das komplette Programm findet Ihr auf GrassiMAK.de. Alle drei Museen des Grassi-Museums feiern am Sonntag Familienfest. © Hendrik Schmidt/dpa Superhelden-Ausstellung im Haus Leipzig Leipzig - Übermenschliche Fähigkeiten, selbsternannte Rächer und hilfsbereite Hunde: All das und vieles mehr erwartet Euch bei der Superhelden-Ausstellung im Haus Leipzig. Von 10 bis 18 Uhr könnt Ihr Eure Idole treffen und bekannte Figuren aus Film und Fernsehen bestaunen. Highlights sind unter anderem originale Filmkulissen aus Amerika, der live Besuch einiger bekannter Helden sowie ein riesiges Hüpfburgenland für kleine Besucher. Infos zu Preisen und Co. findet Ihr auf Hausleipzig.com. Bei der Superhelden-Ausstellung im Haus Leipzig trefft Ihr die unterschiedlichsten Helden. (Symbolbild) © 123RF/siempreverde22 Fußball-Erlebniswelt Leipzig - Bevor sich RB Leipzig am Sonntag um 17.30 Uhr dem 1. FC Union Berlin stellt, heißt es auf der Festwiese "Let's kick it off!". Neben jeder Menge Fußball-Leidenschaft gibt es auf der Fußball-Erlebniswelt Kinderschminken, Tischkicker, Bastelecke und sogar eine Multimedia-Station zum FC 24-Zocken. Auch ein Turnier für jüngere Fans sei geplant. Anpfiff ist um 15 Uhr. Mehr zu Eurem Sport-Highlight der Woche erfahrt Ihr hier. Bevor es am Sonntag für RB Leipzig ernst wird, bringt Euch die Fußball-Erlebniswelt auf der Festwiese in Fußball-Stimmung. Bulli freut sich auf Euch! © Tom Weller/dpa Flimmerkino zum Mitmachen Leipzig - Spaß mit Film und Musik gibt es ab 16 Uhr im Gohliser Kulturhof. Das Flimmerkino zeigt den Trickfilm "Peter und der Wolf". Begleitet wird das Märchen am Klavier von "Tastenmann" Matthias Hirth. Doch er hat ein Problem: Er kann die verschiedenen Melodien nicht mehr den richtigen Figuren zuordnen. Zusammen mit seinen Helfern gilt es, Ordnung in den Schlamassel zu bringen! Das Filmkonzert eignet sich für Zuschauer zwischen drei und sieben Jahren. Alles Weitere erfahrt Ihr auf kulturhof-gohlis.de. Ein Filmkonzert zum Mitmachen erwartet Euch im Gohliser Kulturhof. Der "Tastenmann" braucht dringend Eure Hilfe, um die Melodien wieder zu ordnen! (Symbolbild) © 123rf/antoniodiaz TAG24 wünscht einen schönen Sonntag!

Titelfoto: Bildmontage: 123RF/antoniodiaz,123RF/siempreverde22, 123RF/packshot