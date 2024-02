26.02.2024 13:07 Leipzig: Deshalb ziehen hier zwei Bäume um

Das sieht man auch nicht alle Tage: In Leipzig sind am Montag zwei Bäume umgezogen - Grund sind die beginnenden Bauarbeiten in der Gorkistraße.

Von Dorothee Gomes

Leipzig - Das sieht man auch nicht alle Tage: In Leipzig sind am Montag zwei Bäume umgezogen - Grund sind die beginnenden Bauarbeiten in der Gorkistraße. In Leipzig zogen am Montag zwei Bäume um. Sie mussten wegen beginnenden Bauarbeitern versetzt werden. © Montage: Stadt Leipzig Wie die Stadt mitteilte, wurden ein 27 Jahre alter Spitzahorn und eine 28 Jahre alte Rosskastanie umgesetzt. Kein unkompliziertes Unterfangen: Eine Landschaftsbaufirma habe die Wurzelballen beider Bäume mit einer Rundspatenmaschine auf einem Lastwagen aus der Erde geschält und dann zu ihren neuen Standorten gebracht. So sei der im Jahr 2004 in die Grünfläche östlich des Kohlwegs gepflanzte Ahorn mit einem Stammumfang von 49 Zentimetern in die Grünanlage entlang des Kohlwegs versetzt worden. Leipzig Lokal Abwechslung pur: Das geht am Sonntag in Leipzig Die ein Jahr später südlich der Schreiberstraße in die Erde gesetzte Kastanie mit einem Stammumfang von 77 Zentimetern habe im umgestalteten kleinen öffentlichen Park östlich der Volksgartenstraße und südlich der Löbauer Straße ihr neues Zuhause gefunden. "Beide Gehölze hätten sonst aufgrund umfangreicher Änderungen im Straßenraum gefällt werden müssen", hieß es. Baubürgermeister: "Durch die Verpflanzung bleiben die Kastanie und der Ahorn erhalten" "Die Baumaßnahme ist auch ein Beitrag zur Klimaanpassung des Straßenraums - und das beginnt bereits beim Bau. Durch die Verpflanzung bleiben die Kastanie und der Ahorn erhalten. Gerade vor dem Hintergrund, dass ältere und etablierte Bäume eine wesentlich bessere Klimawirkung entfalten, als neu gepflanzte, ist das eine schöne Nachricht", sagte Baubürgermeister Thomas Dienberg (61, Grüne).

Insgesamt habe die Umpflanzung rund 43.000 Euro gekostet. Übrigens: Beim Umbau der Gorkistraße sollen zusätzlich 69 neue Bäume gepflanzt werden.

Titelfoto: Montage: Stadt Leipzig