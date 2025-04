Leipzig ist Sachsens neue Hauptstadt der Millionäre

Wie das Statistische Landesamt in Kamenz am Montag informierte, lag die Anzahl der Einkommensmillionäre im Jahr 2020 bei 490.

Was man übrigens auch an der gestiegenen Cabrio-Dichte im Straßenverkehr merkt. (Symbolfoto) © Imago

In der Landeshauptstadt wurden 88 gezählt. In Chemnitz erzielten 28 Menschen Einkünfte von einer Million Euro und mehr.

Gemessen an den gut zwei Millionen Steuerpflichtigen in Sachsen ist die Zahl der Einkommensmillionäre allerdings sehr gering. Und auch im Vergleich mit anderen Bundesländern leben im Freistaat eher wenige Spitzenverdiener.

Die meisten Einkommensmillionäre gab es laut Statistik mit 6801 in Bayern, gefolgt von Nordrhein-Westfalen (6550) und Baden-Württemberg (4629).

Die östlichen Länder fallen in diesem Ranking mit vergleichsweise niedrigen Zahlen auf: In Thüringen wurden 225 Einkommensmillionäre registriert, in Sachsen-Anhalt 216, in Brandenburg 360 und in Mecklenburg-Vorpommern 226.

Bundesweit gab es nach Angaben der Statistiker 29.345 Einkommensmillionäre.