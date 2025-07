Da rast keiner mehr durch: Neue Blitzersäule im Leipziger Osten sieht alles

Leipzig - Kaum installiert und schon beschmiert: Seit Mittwoch steht im Leipziger Ortsteil Mölkau eine brandneue Blitzersäule. Einen Tag später war das Gerät bereits mit roter Farbe besudelt. Ist die Säule in diesem viel befahrenen Teil der Mess(e)stadt künftig Freund oder Feind? TAG24 ging der Sache nach.

Die Blitzersäule soll Raser künftig bestrafen. © Anke Brod

Seit vielen Jahren klagen die Anwohner von Mölkau über den Durchgangsverkehr. Sogar Demonstrationen gegen die täglichen Blechlawinen gab es an den neuralgischen Stellen schon.

Wie die Stadt Leipzig auf TAG24-Anfrage sagte, müsse sich auch die Verwaltung mit der "berechtigten Abhilfeforderung" der Bevölkerung auseinandersetzen.

Ein Aspekt sei hierbei die Überwachung zur Einhaltung der höchstzulässigen Geschwindigkeit sowie der Stopp vor roten Ampeln, hieß es. Bei gerade vielerorts neu in Betrieb genommener Verkehrsüberwachungstechnik war es demnach dem Ordnungsamt wichtig, aktuell auch in Mölkau eine derartige Anlage aufzustellen.

"Die Errichtung der Säule zur Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung konnte am Standort Sommerfelder Straße/Zweinaundorfer Straße in Fahrtrichtung Engelsdorfer Straße am 9. und 10. Juli abgeschlossen werden", berichtete Stadtsprecherin Franziska Schneider.