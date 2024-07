Überraschendes Ergebnis: In dieser EM-Stadt schmeckt das Bier am besten

Die Ritterguts Gose aus Leipzig schmeckte den Experten am besten. © Andreas Schmidt/Leipzig Tourismus und Marketing GmbH

Zwar wurde in den Stadien und auf den Fanmeilen ausschließlich Bitburger (Ausnahme Kölner Heumarkt, da auch Gaffel Kölsch) ausgeschenkt, aber in den Kneipen gab es natürlich auch typische lokale Biere.

Eins davon ist die Ritterguts Gose aus Leipzig, die laut Leipzig Tourismus und Marketing GmbH tatsächlich den ersten Platz in einem Ranking der Schweizer Getränke-Experten von "Drinks of the World" belegte – und damit so manches Kultbier auf die Ränge verwies.

Das aus Bier-Ordensträgerin Claudia Salzmann, Brauer Mathias Möller und Bierliebhaber Philippe Zweifel bestehende Test-Trio verkostete Hopfenkaltschalen aus acht von zehn EM-Standorten. Lediglich in Frankfurt und Gelsenkirchen habe sich kein geeignetes Bier gefunden.

Ohne zu wissen, um welches Bier es sich jeweils handelt, mussten die Teilnehmer die Testgetränke auf einer Skala von 1 bis 5 bewerten. Mit insgesamt 14 Punkten gewann das Leipziger Bier schließlich vor dem Astra Urtyp aus Hamburg (12 Punkte) und "Das Weizen" von Tilmanns Biere aus München (10 Punkte).