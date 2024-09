Leipziger Ordnungsamt warnt vor Verkehrschaos: Dieser Bereich sollte bald gemieden werden

Leipzig - In der ersten Oktoberwoche hält der Cirque du Soleil unter dem Motto "Corteo" in Leipzig Einzug. Darüber dürften sich vor allem die Anwohner ärgern.

Nahe der Arena könnte es eng werden. (Symbolbild) © 123Rf/hanoiphotography

Wie das Ordnungsamt am Mittwoch warnte, solle man sich nahe der Quarterback Immobilien Arena am besten auf eine "schwierige und angespannte Parksituation" einstellen.

Der Grund: Am 2. Oktober (20 Uhr), 3. Oktober (16 und 20 Uhr), 4. Oktober (20 Uhr), 5. Oktober (12, 16 und 20 Uhr) sowie am 6. Oktober (13 und 17 Uhr) wird die Show "Cirque du Soleil: Corteo" Tausende Besucher in die Arena locken.

Um das große Verkehrschaos bei der An- und Abreise zu verhindern, soll - wenn möglich - der ÖPNV genutzt und das Auto zu Hause gelassen werden. Mit Verkehrseinschränkungen müsse aber in jedem Szenario gerechnet werden.

Da es im Umfeld des Stadions nur wenige Parkmöglichkeiten gibt, wird den Besuchern die Nutzung der ausgeschilderten Park-and-Ride-Parkplätze nahegelegt.