Leipziger Traum wird wahr: Beim "Parkbogen Ost" geht's voran!

Wer ab dort in der Runde zurück nach Anger-Crottendorf spaziert, joggt oder radelt, wird nahe der Emmausstraße den kürzlich eingeweihten Spielplatz "Emma" entdecken. Denn natürlich sollen die Kids rund um den "Parkbogen Ost" nicht zu kurz kommen!

Das geschieht etwa im sogenannten Kleingartenpark in Höhe der Bernhardstraße. Hier geht es unterhalb des Bahndamms quer durch einige Kleingartenvereine gleich weiter zum kürzlich ebenfalls neu gestalteten "Creepy Tunnel" am Stünzer Park.

Störender Wildwuchs längs dieses alten Schienenwegs wurde inzwischen entfernt. An mehreren Stellen entstehen an den Böschungen überdies Zugangsrampen und Treppen hoch zum alten Gleisbett.

Neben dem Spielplatz "Emma" wurde auch dieser hier nahe der Liselotte-Hermann-Straße in Anger-Crottendorf erneuert. Beide gehören zum Parkbogen Ost. © Anke Brod

Bagger und andere Baumaschinen lassen sich überdies unter dem alten Viadukt zwischen Sellerhausen und Volkmarsdorf beobachten. Unter dem imposanten Bauwerk sind nämlich Freizeit- und Sportangebote vorgesehen. Oberhalb befindet sich nach wie vor allerdings nur eine Rohverschalung, der Feinschliff lässt auf sich warten.

Und eigentlich sollte in Volkmarsdorf in Verlängerung des Viadukts ab dieser Woche auch eine neue Brücke über die Eisenbahnstraße gezogen werden. Doch wie TAG24 am Montag auf Anfrage von der Stadt Leipzig erfuhr, verzögert sich das Vorhaben.

"Die Arbeiten an der Brücke Eisenbahnstraße beginnen durch Anpassungen in der Ablaufplanung erst am 24. März", erklärte Sprecher David Quosdorf. Das Montagekonzept für die Brücke werde im Ablauf noch konkretisiert, sagte er. Ein genauer Termin zum Einheben der einzelnen Brückenteile könne heute noch nicht genannt werden.