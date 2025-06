Stadtrat-Streit um Mittagessen an Schulen: "Müssen die Familien mehr in die Pflicht nehmen"

Leipzig - Ein SPD -Antrag zum "Mittagessen-to-go" an Leipziger Schulen hat im Stadtrat eine hitzige Diskussion ausgelöst.

Alles in Kürze

Bekommen weiterführende kommunale Schulen in Leipzig bald ein Mittagessen-to-go? (Symbolbild) © Ole Spata/dpa

Die Idee: Es soll geprüft werden, ob in kommunalen Schulen auch ein Lunchbeutel - etwa Salate und Sandwiches - zur Auswahl der Cateringunternehmen hinzugefügt und über das Angebot gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung nach Bildung und Teilhabe abgerechnet werden kann.

Zur Begründung der Vorlage hieß es: "Gerade ab der 6. Klasse lässt sich in weiterführenden Schulen der Trend beobachten, dass junge Menschen nicht mehr an der Schulverpflegung teilnehmen wollen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Oftmals ist aber gerade die Dynamik der Freundesgruppe (Cool ist, wer nicht mitisst) ausschlaggebend für das Ablehnen einer Mittagsmahlzeit in der Schule."

SPD-Stadtrat Andreas Geisler (59, SPD) erklärte dazu in der Ratsversammlung: "Zwei Dinge haben an Schulen nichts zu suchen, habe ich als Stadtelternratsvorsitzender immer gesagt, das eine ist Angst und das andere ist Hunger und Durst. Wir reden heute über Hunger."

Nicht genug Schüler mit Anspruch auf Schulessen im Bildungs- und Teilhabepaket nutzten das Angebot auch wirklich. "Die Frage ist, was passiert, wenn die Hälfte der Klasse an den Imbiss geht, die Salatbox nimmt und rausgeht, oder im Zweifelsfall in den nächsten Supermarkt [...] und dann stehen wieder die, die kein Essen haben daneben und haben Hunger."

Mit einem Lunch-to-go hätten "alle Kinder mit einkommensschwachen Eltern die Möglichkeit, wieder gemeinsam im Schulhof, in der Mensa oder wo auch immer zu essen."