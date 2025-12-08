 6.595

Krebskranker Attila in sächsischem Hospiz: "Es ist 'ne gute Zeit, hier aufzutauchen"

Attila Mattukat kommt zumeist zweimal die Woche in das Tageshospiz in der Villa Auguste in Leipzig.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Vor knapp zwei Jahren öffnete das Tageshospiz in der Villa Auguste seine Tore in Leipzig. Sachsens erste Einrichtung dieser Art richtet sich an nicht heilbar erkrankte Menschen mit einer palliativen Diagnose. Einer von ihnen ist Attila Mattukat (55), für den das Pilotprojekt ein "emotionaler Lichtblick" ist. TAG24 hat ihn getroffen.

Mit dem Tageshospiz wurde eine bestehende Lücke zwischen häuslicher uns stationärer Versorgung geschlossen. Die Villa wurde 1924 im Art-déco-Stil erbaut und kam 1992 unter Denkmalschutz.
Mit dem Tageshospiz wurde eine bestehende Lücke zwischen häuslicher uns stationärer Versorgung geschlossen. Die Villa wurde 1924 im Art-déco-Stil erbaut und kam 1992 unter Denkmalschutz.  © PR/Hospiz Villa Auguste Leipzig

Kurz nach seinem 55. Geburtstag erhielt der Videotechniker im November 2024 die Tumor-Diagnose. Bei einer OP im Mai hatten die Ärzte dann festgestellt, dass der Krebs bereits gestreut hat.

"Dann hat man mir gesagt, es ist 'ne gute Zeit, hier aufzutauchen, weil das Haus eben ganz neu ist", erzählt Mattukat im TAG24-Gespräch. Für einen Platz im stationären Hospiz gehe es ihm eben körperlich trotz seiner "Finaldiagnose" noch zu gut, glücklicherweise bereite ihm der Tumor kaum Schmerzen.

"Im Schnitt bin ich zweimal die Woche hier. Für mich ist es ein emotionaler Lichtblick und besser, als alleine zu Hause unter Einsamkeit zu leiden", so der 55-Jährige, der ein großes Interesse für den Weltraum hegt. "Einsamkeit ist echt eine Gefahr. Hier kann ich mich hingegen mit Leidensgenossen austauschen, es gibt erbauliche Angebote und die Schwestern geben alles."

Angst vor dem Sterben habe er nicht, sagt Mattukat. Lediglich der Gedanke, dass seine Eltern den Tod des eigenen Kindes miterleben müssen, belaste ihn sehr.

Insgesamt müsse man die Themen Tod und Sterben laut dem 55-Jährigen mehr in der Gesellschaft tragen. Beim Besuch des sächsischen Ministerpräsidenten an diesem Nachmittag wolle er die Gelegenheit aber doch lieber nutzen, um mit Michael Kretschmer (CDU, 50) über sein Lieblingsthema zu sprechen: den Weltraum. "Mit Politik hat der ja eh schon genug zu tun", scherzt der leidenschaftliche Naturphilosoph Attila Mattukat.

Bei Kaffee und Kuchen kamen Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, l.) und Attila Mattukat (55) zunächst ins Gespräch über das Tageshospiz.
Bei Kaffee und Kuchen kamen Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, l.) und Attila Mattukat (55) zunächst ins Gespräch über das Tageshospiz.  © TAG24/Jan-Gerrit Vahl
Nach dem Rundgang aßen Schwester Beatrix Lewe (l.), Geschäftsführerin Ivonne Hentschke (2.v.l.o.), Michael Kretschmer (im Anzug), Schirmherrin Prof. Dr. Christine Langenfeld (in Rot), Herr Mattukat sowie weitere Mitarbeiterinnen des Hospizes die im Haus gebackene Eierschecke.
Nach dem Rundgang aßen Schwester Beatrix Lewe (l.), Geschäftsführerin Ivonne Hentschke (2.v.l.o.), Michael Kretschmer (im Anzug), Schirmherrin Prof. Dr. Christine Langenfeld (in Rot), Herr Mattukat sowie weitere Mitarbeiterinnen des Hospizes die im Haus gebackene Eierschecke.  © TAG24/Jan-Gerrit Vahl
Im gemütlichen Salon im ersten Stockwerk können Patienten zusammenkommen, Filme schauen, musizieren oder lesen.
Im gemütlichen Salon im ersten Stockwerk können Patienten zusammenkommen, Filme schauen, musizieren oder lesen.  © TAG24/Jan-Gerrit Vahl

"Hospiz" für viele immer noch ein Reizwort

Am Ende des Besuchs klappte es dann aber doch noch und Mattukat berichtete Kretschmer über eine speziell astronomische Position der Sonne in unserer Galaxis zur nördlichen Wintersonnenwende, die sich erst in rund 25.000 Jahren wiederholen wird.
Am Ende des Besuchs klappte es dann aber doch noch und Mattukat berichtete Kretschmer über eine speziell astronomische Position der Sonne in unserer Galaxis zur nördlichen Wintersonnenwende, die sich erst in rund 25.000 Jahren wiederholen wird.  © TAG24/Jan-Gerrit Vahl

Beim gemeinsamen Rundgang durch die Villa mit Sachsens Landeschef wurde auch der hauseigenen Küche ein Besuch abgestattet, in der wöchentlich selbst gebacken wird. Heute gibt es frische Eierschecke.

"Eine Therapie kann nur so gut sein wie das Umfeld", sagt Susanne Meier, Pflegedienstleiterin des Tageshospizes. "Dabei kommt gutem Essen eine besondere Bedeutung zu, damit die Menschen bei Kräften bleiben."

Laut der amtierenden Geschäftsführerin Ivonne Hentschke sei Hospiz bedauerlicherweise immer noch ein Wort, dass zu Ablehnung führen kann: "Viele denken: 'So weit bin ich noch nicht.'" Dabei habe erst neulich eine Patientin, die Respekt vor ihrem ersten Besuch hatte, am Ende des Tages gefragt, wann sie morgen wiederkommen dürfe.

"Jeder soll hier das erfahren, was er braucht oder man sich wünscht", sagt Geschäftsführerin Hentschke.

