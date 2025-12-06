Weihnachtsmann bestellte als Erster: Neue McDonalds-Filiale bei Leipzig offiziell eröffnet
Von Lutz Brose
Markkleeberg - McDonald's ist der Inbegriff für Fast-Food. Doch die US-amerikanische Restaurantkette kann nicht nur schnelles Essen, sondern auch schnell bauen. Keine drei Monate hat es von der Grundsteinlegung bis zur Eröffnung der neuen Filiale am Globus in Markkleeberg gedauert.
Bereits am 18. November öffnete das neue Restaurant. Gefeiert wurde aber erst am Samstag beim Grand Opening mit vielen Überraschungen und geplantem, magischen Feuerwerk am Abend.
Zu den ersten Gästen zählte Markkleebergs OB Karsten Schütze, der mit der Eröffnung einen Strich auf der Wunschliste seiner Bürger machen kann, denn diese hatten sich schon lange einen richtigen McDonald's gewünscht.
Das in Rekordzeit im Gewerbegebiet Wachau errichtete McDonald's Restaurant gehört zu den modernsten überhaupt.
Mit dem Bau setzt McDonald's auf ein innovatives Restaurantkonzept, das ein noch besseres Besuchserlebnis sowie gesteigerter Komfort für die Mitarbeitenden verspricht.
Das Restaurant bietet im Innenbereich Platz für 108 Gäste und bei schönem Wetter für weitere 64 Plätze auf der Terrasse.
Der frühere Spitzenkoch Marc Briol ist Chef der neuen Filiale
Bestellungen können über drei Terminals geordert werden oder man setzt sich einfach an einen Tisch und bestellt über die McDonald's App. Das Essen wird dann von den Mitarbeitern serviert.
Apropos servieren: Auf Wunsch werden Burger und Co. zu den neuen Pickup-Parkplätzen oder im näheren Umkreis auch über einen Lieferdienst nach Hause gebracht. Einen McDrive gibt es natürlich auch sowie eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Kinder können sich nach dem Essen im Playland im Außenbereich austoben.
Chef im neuen Haus ist Marc Briol (35), der schon nach seiner Ausbildung zum Koch in die weite Welt hinauszog, um in Gourmet-Tempeln sein Handwerk zu verfeinern. Mit gerade einmal 22 Jahren wurde er Chef de Cuisine im Grand Hyatt Shenzhen in China.
Ob in Shenzhen, Hongkong, Bangkok, Jakarta oder Peking galt für den heute 35-Jährigen immer die Devise: "Keine Grenzen, keine Kompromisse – nur Qualität und Innovation". Effizienz und Perfektion wurden zu seinem Markenzeichen.
Heute leitet Marc Briol drei Leipziger McDonald's-Filialen: in der Saarländer Straße, in der Petersstraße und jetzt in Markkleeberg. Über 170 Mitarbeiter aus 25 Nationen beschäftigt er, 40 davon am neuen Standort.
Marc Briol wurde heute nicht nur mit kleinen Geschenken bedacht, er teilte auch ordentlich aus, übergab einen Scheck in Höhe von 1.000 Euro an die McDonald's Kinderhilfe.
Titelfoto: Bildmontage: Lutz Brose