Weihnachtsmann bestellte als Erster: Neue McDonalds-Filiale bei Leipzig offiziell eröffnet

In Markkleeberg wurde am Samstag offiziell die neue McDonald's Filiale von Marc Briol eröffnet. Der Weihnachtsmann bestellte als Erster.

Von Lutz Brose Markkleeberg - McDonald's ist der Inbegriff für Fast-Food. Doch die US-amerikanische Restaurantkette kann nicht nur schnelles Essen, sondern auch schnell bauen. Keine drei Monate hat es von der Grundsteinlegung bis zur Eröffnung der neuen Filiale am Globus in Markkleeberg gedauert.

Der Bau der neuen Filiale begann im August und war im November abgeschlossen. (Archivbild) © Lutz Brose Bereits am 18. November öffnete das neue Restaurant. Gefeiert wurde aber erst am Samstag beim Grand Opening mit vielen Überraschungen und geplantem, magischen Feuerwerk am Abend. Zu den ersten Gästen zählte Markkleebergs OB Karsten Schütze, der mit der Eröffnung einen Strich auf der Wunschliste seiner Bürger machen kann, denn diese hatten sich schon lange einen richtigen McDonald's gewünscht. Das in Rekordzeit im Gewerbegebiet Wachau errichtete McDonald's Restaurant gehört zu den modernsten überhaupt. Mit dem Bau setzt McDonald's auf ein innovatives Restaurantkonzept, das ein noch besseres Besuchserlebnis sowie gesteigerter Komfort für die Mitarbeitenden verspricht. Das Restaurant bietet im Innenbereich Platz für 108 Gäste und bei schönem Wetter für weitere 64 Plätze auf der Terrasse.

Filialleiter Marc Briol (35, 2. v. r.) schnitt das gelbe Band zusammen mit seinen Kindern Mia und Ben durch. Auch Markkleebergs Oberbürgermeister Karsten Schütze (58, SPD, r.) nahm an der offiziellen Eröffnung teil. © Lutz Brose

Der Weihnachtsmann bestellte als einer der ersten Kunden an den neuen Terminals. © Lutz Brose

Der frühere Spitzenkoch Marc Briol ist Chef der neuen Filiale

108 Gäste haben im Innenbereich des neuen Restaurants Platz. © Lutz Brose Bestellungen können über drei Terminals geordert werden oder man setzt sich einfach an einen Tisch und bestellt über die McDonald's App. Das Essen wird dann von den Mitarbeitern serviert. Apropos servieren: Auf Wunsch werden Burger und Co. zu den neuen Pickup-Parkplätzen oder im näheren Umkreis auch über einen Lieferdienst nach Hause gebracht. Einen McDrive gibt es natürlich auch sowie eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Kinder können sich nach dem Essen im Playland im Außenbereich austoben. Chef im neuen Haus ist Marc Briol (35), der schon nach seiner Ausbildung zum Koch in die weite Welt hinauszog, um in Gourmet-Tempeln sein Handwerk zu verfeinern. Mit gerade einmal 22 Jahren wurde er Chef de Cuisine im Grand Hyatt Shenzhen in China.

Ob in Shenzhen, Hongkong, Bangkok, Jakarta oder Peking galt für den heute 35-Jährigen immer die Devise: "Keine Grenzen, keine Kompromisse – nur Qualität und Innovation". Effizienz und Perfektion wurden zu seinem Markenzeichen.

Briol hat mehr als 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In Markkleeberg arbeiten 40. Auch sie feierten die offizielle Eröffnung mit einem besonderen Kuchen. © Lutz Brose