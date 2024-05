Leipzigs Freibäder öffnen ihre Pforten: Auf diese Neuerungen könnt Ihr Euch freuen

Aber dank der Nähe zum Universitätsstandort und dem Interesse von Studenten an saisonalen Jobs sowie der vollständigen Ausbildungskapazitäten der Wasserrettungsorganisationen nach der Corona-Pandemie, konnte auch hier erfolgreich Personal gefunden werden.

"Ohne unser saisonales Personal wäre der Betrieb nicht möglich. Wir haben dieses Jahr 60 Saisonkräfte einstellen können, was uns sehr freut. Die Besetzung aller Stellen war jedoch das Ergebnis monatelanger, aufwendiger Bewerbungsverfahren", erklärt Martin Gräfe – Leiter der Leipziger Bäder.

Ein Highlight ist wie jedes Jahr die Eröffnung des Kinderfreibeckens Robbe an der Schwimmhalle Nord ab dem Kindertag am 1. Juni.

Die fünf größten Anlagen Leipzigs öffnen zum Pfingstwochenende. © Christian Grube

In den letzten Wochen wurden zahlreiche technische Arbeiten in den Bädern durchgeführt und insgesamt rund 1,2 Millionen Euro in die Saisonvorbereitung investiert.

Zum Beispiel wurden die Becken im Sommerbad Schönefeld und die Filteranlage im Sommerbad Kleinzschocher instand gesetzt.

Aber auch Vandalismus- und Einbruchsschäden wurden behoben.

Besondere Aufmerksamkeit erhielt das Kinderfreibecken Robbe, wo umfangreiche Modernisierungsarbeiten abgeschlossen wurden, um den kleinen Gästen und ihren Begleitungen mehr Komfort zu bieten.

Eine bedeutende Neuerung für die Besucher wird der Einsatz mobiler Kassensysteme sein, um an stark frequentierten Tagen den Einlass zu beschleunigen. Diese ermöglichen das bargeldlose Bezahlen per Sportbäderkarte oder gängigen Kredit- und EC-Karten.

Martin Hagedorn, verantwortlich für den reibungslosen Betrieb der Bäder, erklärt: "Im Verlauf der Saison wird in den großen Bädern eine 'Überholspur' im Kassenbereich eingerichtet, um den Prozess weiter zu optimieren."

Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen.