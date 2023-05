Leipzigs Freibäder starten in den Sommer! Preise erhöhen sich mit Saisonbeginn

Neben dem Kinderfreibecken Robbe wurde zuletzt auch in den anderen Anlagen fleißig gewerkelt. So erhielt das Ökobad Lindenthal ein Sonnensegel im Aufsichtsbereich. Im Sommerbad Schönefeld fand eine aufwendige Beckenreparatur statt. Im Sommerbad Südost entstanden neue Liegeflächen und im Schreberbad wurden Pflasterarbeiten für rund 80.000 Euro umgesetzt.

Ab Samstag, dem 13. Mai, können Freiluft-Freunde wieder im Schreberbad, Ökobad Lindenthal sowie den Sommerbädern Kleinzschocher, Schönefeld und Südost die warme Jahreszeit genießen. Nach einem Jahr Umbau öffnet am 1. Juni zudem wieder das Kinderfreibecken Robbe an der Schwimmhalle Nord.

Freiluft-Freunde können dabei nicht nur einen Sprung ins kühle Nass wagen. Geboten werden unter anderem auch Spielplätze, Anlagen für Beachvolleyball und Tischtennis sowie große Rasenflächen zum Entspannen. © Leipzig Livereport

Nachdem im Herbst bereits Leipzigs Schwimmhallen ihre Preise erhöht haben, passen sich die Freibäder nun an das neue Preisgefüge an. Im Klartext heißt das:

Die Tageskarte für Erwachsene und ermäßigt kostet je 50 Cent mehr (neu: 4,50 Euro Vollzahler/3,50 Euro ermäßigt).



Leipzig-Pass Inhaber müssen mit 30 Cent am Tag mehr rechnen (2,50 Euro).



Familien zahlen jetzt 14 statt vormals 12 Euro.



Wie bereits in den Vorjahren reduzieren einige Leipziger Schwimmhallen auch diesmal zum Start der Freibadsaison ihre Angebote. Der Grund: Die Mitarbeiter wechseln in die Freibäder.

Montags bis freitags kann in allen Hallen wie gewohnt weiter geschwommen werden. An den Wochenenden sind bis zu den Sommerferien allerdings nur noch das Sportbad an der Elster, die Grünauer Welle sowie die Schwimmhallen Nord und Südost geöffnet.