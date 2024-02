Messen, Trödelmärkte, Super Bowl: Das gibt es am Sonntag in Leipzig zu entdecken

Gleich drei Messen öffnen auch am Sonntag in Leipzig ihre Pforten. Was Ihr sonst noch unternehmen könnt, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Am Sonntag macht die Messestadt ihrem Namen alle Ehre. Auf gleich drei Messen könnt Ihr Euch zu den Themen Handwerk, Motorsport und Gartenarbeit informieren. Was Ihr sonst noch unternehmen könnt, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Trödelmarkt am Cottaweg

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag lädt der Trödelmarkt an Leipzigs Festplatz, dem Cottaweg, zum Bummeln ein. Von 9 bis 17 Uhr bieten Händler aus nah und fern an ihren Ständen wieder urige Antiquitäten und Unikate zum Verlieben an. Also sammelt Euer Bargeld zusammen und feilscht um Euer neues Lieblingsstück!

Vasen, Töpfe, Tische - all das und mehr bieten die Händler des Trödelmarkts am Cottaweg an. (Symbolbild) © 123rf/erix2005

Haus Garten Freizeit

Jede Menge Shopping und Inspiration gibts auch auf der Leipziger Messe. Egal ob Gartenarbeit, Kochen, Familienleben, Haustiere oder vieles, vieles mehr - auf der "Haus Garten Freizeit Messe" gibts auch am Sonntag einiges zu entdecken, das uns den Alltag regelmäßig versüßt. In drei riesigen Hallen stellen die Messestände von 9.30 bis 18 Uhr die neuesten Erfindungen vor.



Die "Haus Garten Freizeit Messe" lockt jedes Jahr Tausende Besucher in die Leipziger Messe. © Leipziger Messe / Tom Schulze

Handwerks- und Motorradmesse

Im Zuge der "Haus Garten Freizeit Messe" findet auch die Motorrad- und die Handwerksmesse am Sonntag von 9.30 bis 18 Uhr statt. Bereits zum 25. Mal repräsentieren über 100 Aussteller die Vielseitigkeit des Handwerks und vertreten in Halle fünf Betriebe und Kammern. Neben dem neuesten Zubehör und Co. bietet die Motorradmesse von Freitag bis Sonntag in Halle vier sogar Gebrauchtteile an. Höhepunkt der Ausstellung wird hier jedoch die Stunt-Show im Freigelände sein.

Schon zum 25. Mal gewährt die Handwerksmesse einen Einblick in die Vielseitigkeit des Handwerks. © Leipziger Messe/ Tom Schulze

Kunst und Trödel im Werk 2

Am Sonntag öffnet auch das Werk 2 seine Toren zum Bummeln. Anders als am Cottaweg erwarten Euch hier jedoch keine Antiquitäten und Möbel, sondern jede Menge Kunsthandwerk. Von 12 bis 20 Uhr hat der Markt geöffnet.

Reichlich Kunst und Co. findet Ihr am Samstag im Werk 2. © Emily Mittmann

Super Bowl Party

Am Sonntag heißt es wieder: "Touchdown!" Im diesjährigen Super Bowl treffen die Kansas City Chiefs auf die San Francisco 49ers. Ein perfektes Ambiente, um das Spiel genießen zu können, bietet "Leipzigs größte Super Bowl Party" im Felsenkeller. Neben ordentlich Football-Fieber werden hier außerdem amerikanische Köstlichkeiten serviert. Tickets gibts unter Superbowl-Leipzig.de.

Der Felsenkeller veranstaltet anlässlich des Super Bowl am Sonntag eine "Super Bowl Party" samt amerikanischer Spezialitäten. © Emily Mittmann