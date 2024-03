Natur-Ausflug, Party und Graffiti-Tour: So wird Ostern in Leipzig garantiert nicht langweilig

Die Osterfeiertage sind langweilig? Von wegen! Auch am Ostersonntag und -montag kann man in Leipzig einiges erleben.

Von Annika Rank

Leipzig - Die Osterfeiertage sind langweilig? Von wegen! Auch am Ostersonntag und -montag kann man in Leipzig einiges erleben.

Entdeckungstouren am Sonntag

Vineta: Bei steigenden Temperaturen ist der Störmthaler See ein beliebtes Ausflugsziel im Leipziger Neuseenland. Ein besonderes Highlight: die Bootsfahrt zur schwimmenden Kirche Vineta. Auf der Überfahrt werdet Ihr mit spannenden Infos versorgt, bevor Ihr dann Zeit zum Erkunden der Insel bekommt. Hier könnt Ihr Euch Tickets sichern. Gohliser Schlösschen: Das Bauwerk im Norden Leipzigs bietet Besuchern eine faszinierende Mischung aus Geschichte, Kultur und Architektur. Bei einer 45-minütigen geführten Tour kann ein ungewöhnlich intimer Blick ins Innere geworfen werden. Die Führung beginnt um 11 Uhr, hier könnt Ihr Euch anmelden. Stadthafen: Am vergangenen Wochenende startete endlich der Leipziger Stadthafen in die neue Saison. Höchste Zeit also, sich in ein Kanu oder Boot zu schwingen und den Ostersonntag zum Erkunden der Kanäle und Flüsse zu nutzen. Hier könnt Ihr Euch einen Timeslot reservieren - egal ob alleine, mit einem Freund oder mit der ganzen Familie.

Mitten auf dem Störmthaler See schwimmt die Kirche Vineta. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Partys am Sonntag

Ilses Erika: Unter dem passenden Motto "Take Me Out" erwarten Euch in Connewitz die besten Indie-Hits der vergangenen Jahrzehnte, wobei DJ eavo auch neuen Songs nicht abgeneigt ist. Die Feier beginnt um 23 Uhr. Elsterartig: Romantischer geht es hingegen auf der "Vögelhochzeit" her: Die Flirt-Party lädt Vergebene, aber auch Singles zum Tanzen der bekanntesten Kuschelsongs ein. Von R'n'B über Rap bis hin zu Rock ist alles dabei. Um 22 Uhr öffnen die Türen. Herr Kauzig: Und auch die Volksmusik-Fans dürfen sich auf der "Schlager Alm" auf gute Unterhaltung, kalte Drinks und viele geschwungene Tanzbeine freuen. Egal ob Helene Fischer, Pur oder Udo Jürgens - hier kommt jeder auf den Geschmack. Der DJ startet um 21 Uhr mit seinem Set. Darkflower: Der Name "DIE RETRO - back to the 90s" verrät schon, worum es geht. Das Duo DJ Lutz und DJ Rille liefert all jene Hits, die die Neunziger so besonders gemacht haben. Um 22 Uhr geht's los!

Auch am Ostersonntag kann in Leipzig ordentlich gefeiert werden. (Symbolbild) © 123RF/pressmaster

Kultur und Action am Montag

Gohliser Schlösschen: Wer sich nach der Gebäude-Tour auch noch den barocken Garten des Schlösschens ansehen will, kann eine Teilnahme an der Schnitzeljagd in Betracht ziehen: Es gilt, Rätsel zu lösen und versteckte Schätze zu finden, während man nebenbei weitere Infos über das Grundstück lernt. Dem Gewinner winkt ein Preis. Hier kann man sich anmelden. Plagwitz-Lindenau: Graffiti findet man in Leipzig überall - aber besonders in der riesigen Freiluftgalerie im Leipziger Westen. Bei einer geführten Tour werden den Teilnehmenden die grundlegenden Infos und Anfänge der Kunst nahegelegt, zudem wird explizit auf einzelne Künstler und Werke eingegangen. Hier könnt Ihr Tickets für die Graffiti-Tour kaufen. Gewandhaus: Die "ELVIS - Das Musical"-Tour macht im Rahmen ihrer Jubiläumstour am Ostermontag einen Stopp in Leipzig. Die Show bietet Elvis' größte Hits, begleitet von einer mitreißenden Bühnenshow. So kommen nicht nur eingefleischte Fans, sondern auch gelegentliche Hörer auf ihre Kosten. Rest-Tickets bekommt Ihr unter anderem bei Eventim. Los geht's um 20 Uhr.

Elvis live erleben? Das wird am Montag im Gewandhaus möglich. © PR / Cofo Entertainment