Neueröffnung im Doppelpack: Diese Fashion kann schon bald endlich in Leipzig geshoppt werden!

Leipzig - In der Leipziger Innenstadt eröffnen innerhalb des nächsten Jahres gleich zwei neue Fashion-Stores!

Noch Ende des Jahres soll ein neues Kleidungsgeschäft in den Höfen am Brühl eröffnen. © Höfe am Brühl

Wie die Höfe am Brühl am Mittwoch mitteilten, hält das spanische Unternehmen Inditex Einzug in das Leipziger Einkaufszentrum.

So sollen Ende des Jahres ein "Pull & Bear" und im Frühjahr 2025 ein "Bershka" im Erdgeschoss direkt am Haupteingang zur Hainstraße eröffnen. Die 2000 Quadratmeter große Fläche wird dafür noch entsprechend umgebaut und erweitert.

Tetiana Herberger, Centermanagerin der Höfe am Brühl, sieht damit die Anziehungskraft der Messestadt stark erhöht: "Die Stores werden dann viele Menschen, die bislang für einen Besuch dieser Marken-Stores und zum Bummeln nach Berlin oder Dresden fahren müssen, zum Shoppen und zum Verweilen nach Leipzig locken."