Nicht verpassen! Diese Veranstaltungen erwarten Euch diese Woche in Leipzig

Von Emily Mittmann

Leipzig - Die erste Februarwoche hat es in sich. Welche Veranstaltungen Ihr Euch in Leipzig nicht entgehen lassen solltet, erfahrt Ihr in den TAG24-Wochentipps.

TRILLE in der Moritzbastei (am Dienstag)

Ob Persönliches oder Dinge, die uns alle etwas angehen: In seinem neuen Album "aus meiner Haut" thematisiert TRILLE Botschaften, die ihm am Herzen liegen. Diese untermalt er mit speziellen Sounds und umfangreichem musikalischen Können. Am Dienstag gibt er die Songs in der Moritzbastei zum Besten. Tickets bekommt Ihr auf Eventim.de.

Am Montag begeistert TRILLE in der Moritzbastei. © Emily Mittmann

Silent Planet im Felsenkeller (am Mittwoch)

Die melodische Metalcore-Band "Silent Planet" geht derzeit mit ihrem neuen Album "Superbloom" auf große Europatour. Am Mittwoch sind sie auch in Leipzig zu Gast. Ab 18.50 Uhr wollen sie gemeinsam mit Euch den Felsenkeller rocken. Auch hier könnt Ihr Euch die Karten schon vorab auf Eventim.de sichern.

Im Felsenkeller heizt Euch am Mittwoch Silent Planet ein. © Emily Mittmann

Yung Yury im Täubchenthal (am Donnerstag)

"Und Baby, wenn nur du meine Liebe willst, dann bleibt mein Herz für andere tabu." Dieser Text hat Yung Yury nicht nur in den sozialen Medien zum Star gemacht, sondern auch in den Charts. Durch den Mix aus Techno, Rap und energiegeladenen Texten schafft er einen neuen Klang mit ordentlich Wiedererkennungswert. Und das kommt sehr gut an! Am Donnerstag tritt der Newcomer um 20 Uhr im Täubchenthal auf. Tickets könnt Ihr vorab online bestellen.

Der Newcomer "Yung Yury" ist am Donnerstag im Täubchenthal zu Gast. © Emily Mittmann

ABBA Tribute-Show im Gewandhaus (am Donnerstag)

Mit zahlreichen Hits hat die schwedische Popgruppe "ABBA" Musikgeschichte geschrieben. Ein halbes Jahrhundert ist es mittlerweile her, dass sie mit "Waterloo" die weltweiten Charts eroberten. Die Tribute-Band "ABBA Diamonds" wagt den Versuch, die einzigartigen Songs zurück auf die Bühne zu bringen. Am Donnerstag treten sie um 20 Uhr im Gewandhaus auf. Auf Eventim.de erhaltet Ihr die Tickets.

Die Tribute-Band "ABBA Diamonds" bringt die Hits der schwedischen Popgruppe ABBA zurück auf die Bühne. Am Donnerstag ist sie im Gewandhaus zu hören. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

"Haus, Garten, Freizeit"-Messe in der Leipziger Messe (ab Freitag)

Am Wochenende startet wieder "Haus, Garten, Freizeit" in der Leipziger Messe. Schon am Freitag geht es los mit der Ausstellung zum Thema Motorrad. Ab Samstag dürfen sich die Besucher dann auch auf aktuelle Trends und neue Innovationen aus den Bereichen Garten, Handwerk, Freizeitgestaltung, Heimtier, Mode, Gesundheit und Gastronomie freuen. Die Messe öffnet von Samstag bis nächsten Sonntag, dem 16. Februar, täglich von 9.30 bis 18 Uhr.

Am Wochenende startet auf der Leipziger Messe die "Haus, Garten, Freizeit". Am Freitag geht es mit der Ausstellung zum Thema Motorrad los. © Nico Schimmelpfennig