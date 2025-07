Nur ein einziges Mal im Jahr und nur nachts: Besondere Blume blüht in Leipzig

Alles in Kürze

Die Blüten verblühen bereits nach kurzer Zeit wieder. (Archivbild) © Sebastian Willnow/dpa

Im Botanischen Garten in Leipzig steht am Dienstagabend wieder ein besonderes Schauspiel an: die Blüte der Königin der Nacht.

An mehreren Pflanzen sollen sich mehr als 20 Blüten öffnen, teilte die Einrichtung mit.

Deswegen werden die Gewächshäuser extra von 19.30 Uhr bis 22.30 Uhr für die Besucherinnen und Besucher geöffnet. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Die Königin der Nacht gehört zur Familie der Kakteengewächse. Ihre weiß-gelblichen Blüten erinnern optisch an eine Sonne und können bis zu 30 Zentimeter groß werden. Sie duften ein wenig nach Vanille.