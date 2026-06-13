Schlangestehen im Regen: Wo wollen diese Leipziger hin?
Leipzig - Trotz Regen und für Juni eher kühlere Temperaturen haben sich am Freitagvormittag zahlreiche Leute vor einem Schallplattenladen im Leipziger Süden angestellt. Gab es etwas umsonst?
Ganz im Gegenteil!
Die US-amerikanische Sängerin Olivia Rodrigo (23) hat am heutigen Freitag ihr neues Album "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love" veröffentlicht und in ausgewählten Läden in Deutschland ein Pop-Up-Event mit exklusiven Merch-Produkten veranstaltet.
In Leipzig fand die "Fan Zone" bei "Whispers Records" auf der Karl-Liebknecht-Straße statt.
Um 11 Uhr öffnet der Laden regulär, die ersten Fans standen aber schon wesentlich früher an.
Und das war auch berechtigt, wenn man etwas kaufen wollte, denn das Angebot war streng limitiert und schnell ausverkauft.
Angeboten wurden die reguläre Version des Albums, aber auch exklusive Vinyls, die man nur dort kaufen konnte, und Pullover.
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Wer etwas haben wollte, musste zeitig da sein
Bereits eine Stunde nach Öffnung des Ladens waren die ersten Sachen vergriffen und der Warenbestand niedrig. Dafür gab es kostenlos ein Poster für alle, die tapfer im Regen angestanden haben.
Die Stimmung in der Schlange und auch im Laden war trotzdem gut.
Das Angebot fand nur am Freitag zur Veröffentlichung des Albums statt. Die reguläre Schallplatte kann man aber trotzdem noch bei "Whispers Records", in Geschäften, die Schallplatten anbieten, und online kaufen.
Titelfoto: TAG24/Tamina Porada