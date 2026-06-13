13.06.2026 06:00 Partys, Feste, Märkte: Hier geht an diesem Wochenende in Leipzig die Post ab

Welche Events Ihr Euch am Wochenende in Leipzig nicht entgehen lassen solltet, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Am Wochenende noch nichts geplant? Ob Regenwetter oder Sonnenschein: Leipzig hat wieder einiges im Angebot. Welche Events Ihr Euch nicht entgehen lassen solltet, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

LE ISLAND Festival

Nachdem der Sommer nun auch meteorologisch gestartet ist, feiert die Messestadt endlich wieder lange Abende und warme Nächte. Für die passenden Vibes sorgt am Samstag das LE ISLAND Festival im Wolkezwei. Ob Hip-Hop, Afro oder House-Musik - die internationalen und lokalen DJs haben für jeden Musikgeschmack etwas im Gepäck. Ab 15 Uhr tanz Ihr auf zwei Bühnen. Die Party endet spätestens um 5 Uhr am Sonntagmorgen. Tickets bekommt Ihr ab rund 28 Euro auf LEIsland.de.

Deine täglichen News aus Leipzig Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach. Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung

Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung Exklusive Hintergrundberichte

Exklusive Hintergrundberichte Jederzeit abbestellbar Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Jetzt kostenlos abonnieren

Für eine ordentliche Portion Sommer-Vibes sorgt das LE ISLAND Festival im Wolkezwei. (Symbolbild) © 123rf/leszekglasner

Märkte

Trödelmarkt Alte Messe Sollte Euch am Wochenende der Sinn nach Bummeln stehen, freuen sich verschiedene Märkte darauf, Euch begrüßen zu dürfen. Beim Trödelmarkt an der Alten Messe könnt Ihr beispielsweise das klassische Flohmarkt-Angebot durchstöbern und verschiedene Antiquitäten entdecken. Die Stände sind am Sonntag von 8 bis 15 Uhr geöffnet. Hosenscheißer und Ladyfashion Flohmarkt Auf dem agra-Messegelände habt Ihr am Sonntag die Möglichkeit, gleich zwei Flohmarkt-Ausflüge auf einen Streich abzuhaken. Denn unterschiedlicher könnte das Angebot beim Hosenscheißer- und Ladyfashion-Flohmarkt nicht sein. Während man bei dem einen eher eine Überraschung für die Kleinen abstaubt, feilschen Mamas und Mädels bei dem anderen um Ihr eigenes neues Lieblingsschnäppchen. Die Märkte sind von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Für den Zutritt zu beiden Hallen bezahlt Ihr 5 Euro. Keramikmarkt im Grassi Museum Ein etwas spezielleres Angebot erwartet Euch in den Innenhöfen des Grassi Museums. Vor der Kulisse des eindrucksvollen Museums bestaunt Ihr sowohl am Samstag als auch am Sontag von 10 bis 18 Uhr die Werke von rund 60 Keramikerinnen und Keramikern aus ganz Europa. Egal ob Ihr eine neue Teetasse sucht oder Euch für interessante Figuren begeistert: Hier gibt es so einiges zu sehen.

In den grünen Innenhöfen des Grassi Museums gibt es sowohl am Samstag als auch am Sonntag wunderschöne Keramik zu bestaunen. © Grassi Museum/Gunter Binsack

Ramba Zamba im Sky Club

Solltet Ihr Euch aufgrund des Wetters etwas unsicher sein, ob ein Event unter freiem Himmel an diesem Wochenende eine gute Idee ist, seid Ihr beim Sky Club an der richtigen Adresse. Denn bei Ramba Zamba müsst Ihr Euch gar nicht erst entscheiden, ob Ihr lieber drinnen oder draußen feiern wollt. Stattdessen bekommt Ihr mit sommerlicher House-Musik im Außenbereich und Techno auf dem Dancefloor drinnen das beste beider Welten. Der Abend startet um 21.59 Uhr. Auf Skyclub-Leipzig.de könnt Ihr Euch für 16,99 Euro vorab Karten sichern.

Bei Ramba Zamba im Sky Club feiert Ihr drinnen und draußen. (Symbolbild) © 123rf/katerinalukashyna3011

37. Ökofete

Nach mehr als 30 Jahren Party im Clara-Zetkin-Park ist die Ökofete fast schon Leipziger Tradition. Bereits zum 37. Mal lädt die größte Umweltmesse zum Feiern und Informieren ein. Auch an diesem Sonntag soll es wieder ein umfangreiches Angebot an Austausch, innovativen Produkten und Mitmachen-Aktionen für Klein und Groß geben.

Von 12 bis 19 Uhr informieren im Clara-Zetkin-Park wieder zahlreiche Stände über nachhaltige Alternativen. © Leipziger Ökolöwe e. V.