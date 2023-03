Neue Zeltstadt in Leipzig-Stötteritz: Anwohner strömten zum Tag der offenen Tür!

Am Samstag fand ein Tag der offenen Tür für Anwohner der neuen Notunterkunft für Geflüchtete in Leipzig-Stötteritz statt.

Von Anke Brod Leipzig - Recht viele Anwohner verschafften sich am Samstag beim Tag der offenen Tür in der neuen Notunterkunft für Geflüchtete in Leipzig-Stötteritz einen persönlichen Eindruck der Anlage: Das städtische Sozialamt und der Betreiber hatte die Nachbarschaft per Hauswurf zu einer Vorab-Besichtigung eingeladen. Die Notunterkunft für bis zu 330 Menschen ist in Fertigstellung und soll voraussichtlich ab April in Betrieb gehen. Das Aktionsbündnis "Leipzig nimmt Platz" war ebenfalls vor Ort.

Viele Anwohner folgten der Einladung und nahmen die neue Notunterkunft unter die Lupe. © Anke Brod Zwei Doppelstockbetten aus Metall, zwei Spinde, ein Tisch, dazu Plastikstühle. So spartanisch präsentieren sich die Schlafkabinen für jeweils vier Bewohner in jedem der sieben Zelte in Stötteritz an der Kommandant-Prendel-Allee 63. Betreiber der temporären Gemeinschaftsunterkunft ist die Saxonia Catering GmbH & Co. KG. Die Zeltstadt soll so lange am Platz bleiben, bis alle Betroffenen in festen Häusern untergekommen sind. Danach soll hier das geplante, neue Kolmstraßenquartier mit Wohnungen, Oberschule und Sporthalle errichtet werden.

"Wir möchten den Anwohnern zeigen, wie so ein Zeltstandort aussieht", sagte Dr. Martina Münch (62), Leiterin des Leipziger Sozialdezernats, am Samstag im Gespräch mit TAG24. Leipzig Lokal Am 8. März wird wieder gestreikt: Diesmal trifft es Kitas und Horte! Es sei wichtig, dass die Nachbarschaft sich vor Ort einen Eindruck verschaffen könne, es existierten Vorurteile. So könne man zeigen, dass es dort nicht luxuriös sei, sondern sehr bescheiden. "Es ist eine Notunterkunft, die Menschen sollen hier nicht auf Dauer leben, sondern nur für einige Monate", betonte Münch in diesem Zusammenhang.



Die Notunterkunft ist minimalistisch eingerichtet - lange sollen sich die Bewohner dort auch nicht aufhalten. © Anke Brod

Schnelle Integration der Bewohner in den Alltag erwünscht